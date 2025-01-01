В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует концертный цикл
С музыкой на Т. В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят слушателям уникальный взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей три столетия: XIX, XX и XXI.
Зрителей ждет музыкальное путешествие, которое начнется с формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке. Далее аудитория познакомится с периодом зарождения модернизма и первого авангарда в начале XX века, а также советским авангардом послевоенного времени и новейшими музыкальными течениями последних десятилетий.
Концерты будут проходить в концертном зале
Кадашёвский (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж). Продолжительность каждого выступления составит 1 час 30 минут.
Важно отметить, что билет на концерт предоставляет право бесплатного посещения выставки
Илья Машков. Авангард. Китч. Классика в день концерта. Это отличная возможность совместить музыкальное наслаждение с искусством!