Концерт в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует концертный цикл С музыкой на Т . В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят слушателям уникальный взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей три столетия: XIX, XX и XXI.

Что ожидать от концерта

Зрителей ждет музыкальное путешествие, которое начнется с формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке. Далее аудитория познакомится с периодом зарождения модернизма и первого авангарда в начале XX века, а также советским авангардом послевоенного времени и новейшими музыкальными течениями последних десятилетий.

Информация для зрителей

Концерты будут проходить в концертном зале Кадашёвский (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж). Продолжительность каждого выступления составит 1 час 30 минут.