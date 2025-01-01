Меню
С музыкой на Т
Билеты от 2500₽
Киноафиша С музыкой на Т

С музыкой на Т

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует концертный цикл С музыкой на Т. В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят слушателям уникальный взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей три столетия: XIX, XX и XXI.

Что ожидать от концерта

Зрителей ждет музыкальное путешествие, которое начнется с формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке. Далее аудитория познакомится с периодом зарождения модернизма и первого авангарда в начале XX века, а также советским авангардом послевоенного времени и новейшими музыкальными течениями последних десятилетий.

Информация для зрителей

Концерты будут проходить в концертном зале Кадашёвский (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж). Продолжительность каждого выступления составит 1 час 30 минут.

Важно отметить, что билет на концерт предоставляет право бесплатного посещения выставки Илья Машков. Авангард. Китч. Классика в день концерта. Это отличная возможность совместить музыкальное наслаждение с искусством!

Октябрь
18 октября суббота
19:00
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
от 2500 ₽

