В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует уникальный концертный цикл «С музыкой на Т». В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят зрителям захватывающее путешествие по истории русской instrumental музыки, охватывающее XIX, XX и XXI века.
Слушатели смогут насладиться панорамой стилей и эпох в истории отечественной музыки, начиная от формирования композиторской школы в XIX веке и заканчивая новейшими музыкальными течениями последних десятилетий. Программа включает в себя:
Каждый концерт будет проходить в формате диалога между музыковедом и доктором искусствоведения Рауфом Фархадовым и научным сотрудником Третьяковской галереи, что сделает каждое выступление не только музыкальным, но и познавательным.
На сцене выступят солисты камерного оркестра «ОколоБаха»:
Художественный руководитель - Максим Бетехтин.
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Место проведения - концертный зал «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж).
