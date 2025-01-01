Меню
Киноафиша С музыкой на Т

С музыкой на Т

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт классической муззыки в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует уникальный концертный цикл «С музыкой на Т». В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят зрителям захватывающее путешествие по истории русской instrumental музыки, охватывающее XIX, XX и XXI века.

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться панорамой стилей и эпох в истории отечественной музыки, начиная от формирования композиторской школы в XIX веке и заканчивая новейшими музыкальными течениями последних десятилетий. Программа включает в себя:

  • Дмитрий Бортнянский: Сонатное аллегро для кларнета, альта и бассо континуо
  • Иван Хандошкин: Вариации на тему русской народной песни «То теряю, что люблю» для скрипки и альта
  • Павел Юон: «Литания» для скрипки, виолончели и фортепиано
  • Андрей Эшпай: Соната для скрипки и фортепиано № 1
  • Михаил Петухов: Соната-фантазия для кларнета и фортепиано

Уникальный формат

Каждый концерт будет проходить в формате диалога между музыковедом и доктором искусствоведения Рауфом Фархадовым и научным сотрудником Третьяковской галереи, что сделает каждое выступление не только музыкальным, но и познавательным.

Исполнители

На сцене выступят солисты камерного оркестра «ОколоБаха»:

  • Дмитрий Скородумов - кларнет
  • Анастасия Кухтина - скрипка
  • Серафима Вепринцева - альт
  • Полина Тугашева - виолончель
  • Андрей Галошин и Максим Бетехтин - фортепиано

Художественный руководитель - Максим Бетехтин.

Параметры мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Место проведения - концертный зал «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж).

Приглашаем всех ценителей музыки стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

21 августа
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
19:00 от 2500 ₽

