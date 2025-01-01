Концерт классической муззыки в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует уникальный концертный цикл «С музыкой на Т». В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят зрителям захватывающее путешествие по истории русской instrumental музыки, охватывающее XIX, XX и XXI века.

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться панорамой стилей и эпох в истории отечественной музыки, начиная от формирования композиторской школы в XIX веке и заканчивая новейшими музыкальными течениями последних десятилетий. Программа включает в себя:

Дмитрий Бортнянский: Сонатное аллегро для кларнета, альта и бассо континуо

Сонатное аллегро для кларнета, альта и бассо континуо Иван Хандошкин: Вариации на тему русской народной песни «То теряю, что люблю» для скрипки и альта

Вариации на тему русской народной песни «То теряю, что люблю» для скрипки и альта Павел Юон: «Литания» для скрипки, виолончели и фортепиано

«Литания» для скрипки, виолончели и фортепиано Андрей Эшпай: Соната для скрипки и фортепиано № 1

Соната для скрипки и фортепиано № 1 Михаил Петухов: Соната-фантазия для кларнета и фортепиано

Уникальный формат

Каждый концерт будет проходить в формате диалога между музыковедом и доктором искусствоведения Рауфом Фархадовым и научным сотрудником Третьяковской галереи, что сделает каждое выступление не только музыкальным, но и познавательным.

Исполнители

На сцене выступят солисты камерного оркестра «ОколоБаха»:

Дмитрий Скородумов - кларнет

Анастасия Кухтина - скрипка

Серафима Вепринцева - альт

Полина Тугашева - виолончель

Андрей Галошин и Максим Бетехтин - фортепиано

Художественный руководитель - Максим Бетехтин.

Параметры мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Место проведения - концертный зал «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж).

Приглашаем всех ценителей музыки стать частью этого уникального музыкального события!