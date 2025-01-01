В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует концертный цикл «С музыкой на Т». На протяжении трех месяцев несколько камерных ансамблей представят уникальный взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый века.
Слушателей ожидает увлекательное музыкальное путешествие от формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке, через зарождение модернизма и авангарда в начале ХХ века, до советского авангарда и новейших музыкальных течений последних десятилетий.
Продолжительность: 1 час 15 минут
Место проведения: концертный зал «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж).
Концертная программа станет панорамой стилей и эпох в истории отечественной музыки, открывая лучшие произведения, многие из которых могут быть незнакомы широкой аудитории. Каждый концерт будет представлять собой диалог между музыковедами, среди которых доктор искусствоведения и председатель Ассоциации современной музыки Рауф Фархадов и научный сотрудник Третьяковской галереи.
Перед зрителями выступит ансамбль солистов Студии новой музыки:
Не упустите возможность услышать уникальные музыкальные произведения и погрузиться в завораживающую атмосферу русской музыкальной истории!