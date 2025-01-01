Концерт классической муззыки в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует концертный цикл «С музыкой на Т». На протяжении трех месяцев несколько камерных ансамблей представят уникальный взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый века.

Слушателей ожидает увлекательное музыкальное путешествие от формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке, через зарождение модернизма и авангарда в начале ХХ века, до советского авангарда и новейших музыкальных течений последних десятилетий.

Информация о событии

Продолжительность: 1 час 15 минут

Место проведения: концертный зал «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж).

Концертная программа

Концертная программа станет панорамой стилей и эпох в истории отечественной музыки, открывая лучшие произведения, многие из которых могут быть незнакомы широкой аудитории. Каждый концерт будет представлять собой диалог между музыковедами, среди которых доктор искусствоведения и председатель Ассоциации современной музыки Рауф Фархадов и научный сотрудник Третьяковской галереи.

Программа концерта

Михаил Глинка. «Жаворонок», переложения для флейты и фортепиано

Александр Глазунов. Струнный квартет № 5, ор. 70, I часть

Александр Мосолов. Струнный квартет № 1, op. 24, I часть

Сергей Прокофьев. С Sextet «Увертюра на еврейские темы», ор. 34

Николай Каретников. Kleinenachtmusik («Маленькая ночная серенада») для флейты, кларнета, скрипки и фортепиано

Фарадж Караев. «Постлюдия VIII» для кларнета, фортепиано и струнного квартета за сценой

Исполнители

Перед зрителями выступит ансамбль солистов Студии новой музыки:

Марина Рубинштейн, флейта

Игнат Красиков, кларнет

Екатерина Фомицкая, скрипка

Варвара Косова, скрипка

Екатерина Маркова, альт

Ольга Галочкина, виолончель

Наталия Черкасова, фортепиано

Не упустите возможность услышать уникальные музыкальные произведения и погрузиться в завораживающую атмосферу русской музыкальной истории!