Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
С музыкой на Т
Билеты от 2500₽
Киноафиша С музыкой на Т

С музыкой на Т

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт классической муззыки в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует концертный цикл «С музыкой на Т». На протяжении трех месяцев несколько камерных ансамблей представят уникальный взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый века.

Слушателей ожидает увлекательное музыкальное путешествие от формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке, через зарождение модернизма и авангарда в начале ХХ века, до советского авангарда и новейших музыкальных течений последних десятилетий.

Информация о событии

Продолжительность: 1 час 15 минут

Место проведения: концертный зал «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж).

Концертная программа

Концертная программа станет панорамой стилей и эпох в истории отечественной музыки, открывая лучшие произведения, многие из которых могут быть незнакомы широкой аудитории. Каждый концерт будет представлять собой диалог между музыковедами, среди которых доктор искусствоведения и председатель Ассоциации современной музыки Рауф Фархадов и научный сотрудник Третьяковской галереи.

Программа концерта

  • Михаил Глинка. «Жаворонок», переложения для флейты и фортепиано
  • Александр Глазунов. Струнный квартет № 5, ор. 70, I часть
  • Александр Мосолов. Струнный квартет № 1, op. 24, I часть
  • Сергей Прокофьев. С Sextet «Увертюра на еврейские темы», ор. 34
  • Николай Каретников. Kleinenachtmusik («Маленькая ночная серенада») для флейты, кларнета, скрипки и фортепиано
  • Фарадж Караев. «Постлюдия VIII» для кларнета, фортепиано и струнного квартета за сценой

Исполнители

Перед зрителями выступит ансамбль солистов Студии новой музыки:

  • Марина Рубинштейн, флейта
  • Игнат Красиков, кларнет
  • Екатерина Фомицкая, скрипка
  • Варвара Косова, скрипка
  • Екатерина Маркова, альт
  • Ольга Галочкина, виолончель
  • Наталия Черкасова, фортепиано

Не упустите возможность услышать уникальные музыкальные произведения и погрузиться в завораживающую атмосферу русской музыкальной истории!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
27 августа в 19:30 StandUp & Action
от 890 ₽
Космический стендап: женское шоу
18+
Юмор
Космический стендап: женское шоу
29 августа в 20:00 Brooklyn Bowl
от 1750 ₽
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
6+
Классическая музыка
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
20 сентября в 17:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше