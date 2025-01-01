Меню
С музыкой на Т

С музыкой на Т

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт классической муззыки в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной стартует концертный цикл «С музыкой на Т». В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят уникальный взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающий три века: XIX, XX и XXI. Слушателей ждет музыкальное путешествие через времена формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке, зарождение модернизма и первого авангарда в начале ХХ века, а также советский авангард послевоенного времени и новейшие музыкальные течения.

Продолжительность концертов составит 1 час 15 минут. Место проведения – концертный зал «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж).

Концертная программа

Программа каждого концерта организована как диалог между музыковедом, доктором искусствоведения и председателем Ассоциации современной музыки Рауфом Фархадовым и научным сотрудником Третьяковской галереи, который расскажет об истории развития музыки и искусства.

Состав программ

  • Михаил Глинка. «Патетическое трио» для скрипки, виолончели и фортепиано
  • Пётр Чайковский. «Мелодия» для скрипки и фортепиано
  • Игорь Стравинский. Scherzo à la Russe («Русское скерцо»)
  • Сергей Прокофьев. Три пьесы из балета «Стальной скок»
  • Эдисон Денисов. DSCH для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано
  • Антон Светличный. «Синдром дефицита внимания» для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

Исполнители

Перед гостями выступят музыканты Московского ансамбля современной музыки:

  • Константин Ефимов, флейта
  • Олег Танцов, кларнет
  • Евгений Субботин, скрипка
  • Ольга Демина, виолончель
  • Михаил Дубов, фортепиано

Художественный руководитель концерта – Виктория Коршунова. Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепием исполнения!

18 сентября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
19:00 от 2500 ₽

