Концерт классической музыки в Третьяковке

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной начинается уникальный концертный цикл «С музыкой на Т». В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят зрителям новый взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей три века: XIX, XX и XXI.

Зрителей ждёт музыкальное путешествие от формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке до зарождения модернизма и первого авангарда в начале XX века, а также до советского авангарда и новейших музыкальных течений последних десятилетий.

Информация о концертах

Каждый концерт будет длиться 1 час 15 минут и пройдет в концертном зале «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж). Программа представит панораму стилей и эпох в истории отечественной музыки, открывая лучшие произведения.

Программа концерта

Петр Чайковский. Фортепианное трио «Памяти великого художника»

Дмитрий Шостакович. Фортепианное трио № 1 до минор

Георгий Свиридов. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, I часть

Настасья Хрущева. «Трио памяти невеликого художника»

Выступление ансамбля OpensoundOrchestra

Перед гостями выступит ансамбль солистов OpensoundOrchestra, в состав которого входят:

Станислав Малышев, скрипка

Ольга Калинова, виолончель

Павел Домбровский, фортепиано

Художественный руководитель ансамбля – Станислав Малышев. Не упустите возможность насладиться богатством звуков и атмосферой музыкального диалога между искусством музыки и живописью!