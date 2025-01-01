Меню
С музыкой на Т

С музыкой на Т

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки в Третьяковке

В Государственной Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной начинается уникальный концертный цикл «С музыкой на Т». В течение трех месяцев несколько камерных ансамблей представят зрителям новый взгляд на историю русской инструментальной музыки, охватывающей три века: XIX, XX и XXI.

Зрителей ждёт музыкальное путешествие от формирования и бурного развития русской композиторской школы в XIX веке до зарождения модернизма и первого авангарда в начале XX века, а также до советского авангарда и новейших музыкальных течений последних десятилетий.

Информация о концертах

Каждый концерт будет длиться 1 час 15 минут и пройдет в концертном зале «Кадашёвский» (Кадашёвская набережная, 12, 2 этаж). Программа представит панораму стилей и эпох в истории отечественной музыки, открывая лучшие произведения.

Программа концерта

  • Петр Чайковский. Фортепианное трио «Памяти великого художника»
  • Дмитрий Шостакович. Фортепианное трио № 1 до минор
  • Георгий Свиридов. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, I часть
  • Настасья Хрущева. «Трио памяти невеликого художника»

Выступление ансамбля OpensoundOrchestra

Перед гостями выступит ансамбль солистов OpensoundOrchestra, в состав которого входят:

  • Станислав Малышев, скрипка
  • Ольга Калинова, виолончель
  • Павел Домбровский, фортепиано

Художественный руководитель ансамбля – Станислав Малышев. Не упустите возможность насладиться богатством звуков и атмосферой музыкального диалога между искусством музыки и живописью!

3 октября
Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной Москва, Кадашевская наб., 12
19:00 от 2500 ₽

