С любовью о вечном

Приглашаем вас на праздничный концерт Концертного оркестра под управлением Народного артиста РК Мурата Серкебаева. Это уникальное событие будет посвящено чувству любви, неподвластному времени.
В программе звучит изысканная классическая музыка — от прославленных мировых шедевров до любимых народных казахских мелодий. Каждое произведение наполнено глубиной, теплотой и национальным колоритом.
Этот вечер станет не только музыкальным признанием в любви, но и источником вдохновения и весеннего настроения. Не упустите возможность стать частью этого прекрасного события!