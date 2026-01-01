Оповещения от Киноафиши
С любовью о вечном

Музыкальный вечер в честь женщины и любви в Алматы

Приглашаем вас на праздничный концерт Концертного оркестра под управлением Народного артиста РК Мурата Серкебаева. Это уникальное событие будет посвящено чувству любви, неподвластному времени.

В программе звучит изысканная классическая музыка — от прославленных мировых шедевров до любимых народных казахских мелодий. Каждое произведение наполнено глубиной, теплотой и национальным колоритом.

Солисты вечера

  • Дамир Садухасов — лауреат международных конкурсов
  • Диана Самыкен — лауреат международных конкурсов
  • Олег Татамиров — заслуженный деятель Республики Казахстан
  • Жамиля Серкебаева — заслуженный деятель Республики Казахстан, первая скрипка Монте-Карло

Этот вечер станет не только музыкальным признанием в любви, но и источником вдохновения и весеннего настроения. Не упустите возможность стать частью этого прекрасного события!

Март
4 марта среда
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

