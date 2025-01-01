Спектакль С любовью не шутят!

«Любовь, страсть и комедия: История Беатрисы и Леоноры»

В этой классической испанской комедии XVII века зрителей ждет мир благородных дам в длинных платьях и смелых кавалеров с шпагою. Герои говорят стихами и раздумывают о вечных вопросах: что такое настоящая любовь? Возможно ли она вообще? Или стоит отказаться от веры в чудеса, чтобы не столкнуться с разочарованием?

Запутанная ситуация в доме дона Педро

В доме дона Педро назревает проблема. Обе его дочери уже подросли, и отец обеспокоен их будущим. Старшей, Беатрисе, уже давно пора выйти замуж, но она предпочитает книги, латинский язык и химию, в то время как младшая, Леонора, уже обрела поклонника среди благородных кавалеров.

Хитроумный план Леоноры

Леонора решает, что прежде чем выйти замуж, нужно выдать сестру, и разрабатывает хитроумный план, чтобы одурачить Беатрису. Вместе с женихом, доном Хуаном, она подговаривает дона Алонсо прикинуться влюбленным в Беатрису. Однако эта шутка неожиданно приводит к настоящим чувствам и заставляет героев по-настоящему задуматься о любви.

Любовь, которую никто не ожидал

Беатриса, все свои 20 лет уверенная, что «все трагедии на свете происходят от любви», никак не могла представить, что однажды влюбится в первого встречного кабальеро. Дон Алонсо, повидавший немало женщин, не мог предположить, что одна из «заучившихся жеманниц» сведет его с ума.

Романтические перипетии и комические ситуации

В этом спектакле зрителей ждет захватывающая комедия, наполненная романтическими перипетиями, комическими ситуациями и размышлениями о любви.