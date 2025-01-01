Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
С любовью не шутят!
Киноафиша С любовью не шутят!

Спектакль С любовью не шутят!

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Любовь, страсть и комедия: История Беатрисы и Леоноры»

В этой классической испанской комедии XVII века зрителей ждет мир благородных дам в длинных платьях и смелых кавалеров с шпагою. Герои говорят стихами и раздумывают о вечных вопросах: что такое настоящая любовь? Возможно ли она вообще? Или стоит отказаться от веры в чудеса, чтобы не столкнуться с разочарованием?

Запутанная ситуация в доме дона Педро

В доме дона Педро назревает проблема. Обе его дочери уже подросли, и отец обеспокоен их будущим. Старшей, Беатрисе, уже давно пора выйти замуж, но она предпочитает книги, латинский язык и химию, в то время как младшая, Леонора, уже обрела поклонника среди благородных кавалеров.

Хитроумный план Леоноры

Леонора решает, что прежде чем выйти замуж, нужно выдать сестру, и разрабатывает хитроумный план, чтобы одурачить Беатрису. Вместе с женихом, доном Хуаном, она подговаривает дона Алонсо прикинуться влюбленным в Беатрису. Однако эта шутка неожиданно приводит к настоящим чувствам и заставляет героев по-настоящему задуматься о любви.

Любовь, которую никто не ожидал

Беатриса, все свои 20 лет уверенная, что «все трагедии на свете происходят от любви», никак не могла представить, что однажды влюбится в первого встречного кабальеро. Дон Алонсо, повидавший немало женщин, не мог предположить, что одна из «заучившихся жеманниц» сведет его с ума.

Романтические перипетии и комические ситуации

В этом спектакле зрителей ждет захватывающая комедия, наполненная романтическими перипетиями, комическими ситуациями и размышлениями о любви.

Режиссер
Ольга Цветкова
В ролях
Андрей Петров
Артемий Платонов
Александр Сорвин
Наталья Асерецкая
Анастасия Баличева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 800 ₽

Фотографии

С любовью не шутят! С любовью не шутят! С любовью не шутят!

В ближайшие дни

Свидание на четверых
16+
Комедия
Свидание на четверых
18 января в 19:00 Выборгский ДК
от 2000 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
20 сентября в 12:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Преступление. Наказание?
16+
Иммерсивный
Преступление. Наказание?
18 августа в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше