Спектакль «С любовью не шутят» в театре РОСТА

В ГБУК МТЮЗ, подразделении «Театр РОСТА» в Царицыно, покажут спектакль «С любовью не шутят», поставленный по комедии Педро Кальдерона де ла Барка. Эта история наполнена причудливыми хитросплетениями судеб героев, их любовью и верностью, а также поверхностными чувствами и изменами.

Темы спектакля

Спектакль рассказывает о таких важнейших темах, как любовь и верность, компромиссы и откровенное приспособленчество, женское лукавство и родительская «слепота», неизбежное «дон-жуанство» мужчин. Режиссер Николай Дручек, ученик великого Петра Фоменко, использовал оригинальный текст пьесы и мастерски сочетает его с филигранной игрой актеров. Визуальные решения обогащены необычными костюмами художника Марии Митрофановой и оригинальной музыкой композитора Сергея Жукова.

Что ожидать

Искрометный юмор, стремительное развитие событий и легкий флер эротичности делают этот спектакль ярким и увлекательным. «С любовью не шутят» привлечет тех зрителей, кто ценит детальное отражение человеческих чувств в сочетании с высокой театральной эстетикой.