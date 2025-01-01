Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
С любовью не шутят
Киноафиша С любовью не шутят

Спектакль С любовью не шутят

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«С любовью не шутят»: вечные темы на театральной сцене

Яркая зажигательная комедия «С любовью не шутят» поставлена по одноимённой пьесе великого испанского драматурга Педро Кальдерона де ла Барка. Несмотря на то, что этому произведению почти 300 лет, его темы остаются актуальными и близкими каждому из нас.

Вечные темы любви и чести

Спектакль исследует такие понятия, как любовь и честь — идеи, которые никогда не потеряют своей значимости. В этой комедии переплетаются страсти и поэзия, мечты и юмор, позволяя зрителям окунуться в мир, где чувства и эмоции правят балом.

Яркие персонажи и захватывающий сюжет

На сцене предстанут прекрасные дамы, в которых невозможно не влюбиться, и мужественные кавалеры, готовые к отчаянным поединкам. Спектакль наполнен огненными страстями и искромётным юмором, что делает его настоящим театральным событием.

Не упустите шанс увидеть!

Постановка «С любовью не шутят» — это возможность не только насладиться великолепной игрой актеров, но и вспомнить о том, что любовь и честь всегда будут актуальны. Не упустите шанс стать частью этого удивительного спектакля!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 5 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽
Волгоград, 26 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽
Волгоград, 7 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
18:30 от 400 ₽
Волгоград, 29 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
17:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Конек-горбунок
6+
Детский
Конек-горбунок
24 октября в 11:00 Волгоградский ТЮЗ
от 350 ₽
Бунгало № 21
18+
Премьера Драма
Бунгало № 21
14 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 1200 ₽
Юнона и Авось
12+
Опера Мюзикл Мелодрама Драма Музыка
Юнона и Авось
25 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 2200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше