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С любовью и всякой мерзостью
Киноафиша С любовью и всякой мерзостью

Спектакль С любовью и всякой мерзостью

16+
Режиссер Екатерина Павлова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказам Сэлинджера

Спектакль, основанный на рассказах Джерома Д. Сэлинджера, исследует сложные темы любви, дружбы и детской непосредственности. Эти чувства способны размыть ужасы войны, но сама война, однажды вмешавшись в жизнь, оставляет неизгладимый след.

Тематика и настроение

В произведении показано, как война влияет на отношения между людьми, проникая в дружбу и детство, изменяя их навсегда. Вдохновленный глубокими размышлениями Сэлинджера, спектакль предлагает зрителю задуматься о хрупкости человеческих чувств на фоне трагедий жизни.

Приглашаем вас погрузиться в этот эмоциональный мир, где любовь и мерзость переплетаются в непростой истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью С любовью и всякой мерзостью

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