Трогательная история о любви в театре «Буфф»

Трогательное стихотворение «С любимыми не расставайтесь», написанное Александром Кочетковым в 1932 году, стало символом романтической чистоты для поколений наших предков и для нас с вами. Оно рассказывает о любви, которая соединяет, наполняет и преодолевает время.

Вечные вопросы любви

Сегодня, когда пара может не представлять свою жизнь друг без друга, мы задаем себе вопросы: действительно ли такие чувства навсегда ушли в прошлое? Как сохранить любовь, не дать ей расплескаться в повседневных заботах и бытовых хлопотах?

Весенняя премьера

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» — весенняя премьера театра «Буфф», созданная по мотивам пьесы Александра Володина. В 2019 году мы отметили 100-летие со дня рождения этого выдающегося драматурга, и несмотря на это, спектакль обращается к молодежной аудитории. Все роли исполняют самые молодые артисты театра, знакомые зрителям по спектаклю «Маленькие истории Большого города».

Команда спектакля

Автор либретто и режиссер-постановщик — народный артист России Исаак Штокбант. Музыку к спектаклю написал Сергей Плешак, и в нем прозвучат песни на стихи М. Цветаевой, А. Володина, А. Кочеткова и И. Штокбанта.

Приходите в театр «Буфф», чтобы насладиться этой трогательной и вдохновляющей историей о любви!