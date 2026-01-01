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С любимыми не расставайтесь
Киноафиша С любимыми не расставайтесь

Спектакль С любимыми не расставайтесь

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Трогательная история о любви в театре «Буфф»

Трогательное стихотворение «С любимыми не расставайтесь», написанное Александром Кочетковым в 1932 году, стало символом романтической чистоты для поколений наших предков и для нас с вами. Оно рассказывает о любви, которая соединяет, наполняет и преодолевает время.

Вечные вопросы любви

Сегодня, когда пара может не представлять свою жизнь друг без друга, мы задаем себе вопросы: действительно ли такие чувства навсегда ушли в прошлое? Как сохранить любовь, не дать ей расплескаться в повседневных заботах и бытовых хлопотах?

Весенняя премьера

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» — весенняя премьера театра «Буфф», созданная по мотивам пьесы Александра Володина. В 2019 году мы отметили 100-летие со дня рождения этого выдающегося драматурга, и несмотря на это, спектакль обращается к молодежной аудитории. Все роли исполняют самые молодые артисты театра, знакомые зрителям по спектаклю «Маленькие истории Большого города».

Команда спектакля

Автор либретто и режиссер-постановщик — народный артист России Исаак Штокбант. Музыку к спектаклю написал Сергей Плешак, и в нем прозвучат песни на стихи М. Цветаевой, А. Володина, А. Кочеткова и И. Штокбанта.

Приходите в театр «Буфф», чтобы насладиться этой трогательной и вдохновляющей историей о любви!

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Дарья Кукарских
Дмитрий Жигунов
Ольга Вигилянская
Кристина Белоусова
Любовь Шкара

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
23 сентября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽
21 октября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽

Фотографии

С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь

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