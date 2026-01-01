Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
С любимыми не расставайтесь
Киноафиша С любимыми не расставайтесь

Спектакль С любимыми не расставайтесь

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Мюзикл «С любимыми не расставайтесь» в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге готовит премьеру мюзикла по мотивам пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Это произведение расскажет о любви, которая нужна современным людям в условиях повседневной суеты.

Трогательная история о любви

Стихотворение «С любимыми не расставайтесь», написанное Александром Кочетковым в 1932 году, стало символом романтической чистоты для многих поколений. Оно задаёт вопрос: способны ли люди сегодня оставить свои чувства в сердце, несмотря на рутинные заботы? Если вам интересны актуальные размышления о любви, этот мюзикл станет отличным выбором.

Молодые таланты на сцене

В спектакле задействованы юные артисты театра, знакомые зрителям по работе в спектакле «Маленькие истории Большого города». Это свежий взгляд на классическую тему, который обязательно привлечет молодежную аудиторию.

Создатели спектакля

Либретто и постановку осуществил народный артист РФ Исаак Штокбант, а музыку к мюзиклу написал петербургский композитор Сергей Плешак. В исполнении актеров прозвучат песни на стихи Марины Цветаевой, Александра Володина, Александра Кочеткова и Исаака Штокбанта, что добавит произведению богатую поэтическую палитру.

Не упустите возможность насладиться этой чудесной постановкой о любви и её непростых испытаниях, представленную яркими и одаренными артистами театра «Буфф»!

Купить билет на спектакль С любимыми не расставайтесь

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽

Фотографии

С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
11 октября в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Руслан и Людмила
12+
Драма
Руслан и Людмила
3 мая в 12:00 Александринский театр
от 600 ₽
Женитьба Бальзаминова
16+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
25 апреля в 19:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше