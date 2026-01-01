Спектакль С любимыми не расставайтесь

Мюзикл «С любимыми не расставайтесь» в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге готовит премьеру мюзикла по мотивам пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Это произведение расскажет о любви, которая нужна современным людям в условиях повседневной суеты.

Трогательная история о любви

Стихотворение «С любимыми не расставайтесь», написанное Александром Кочетковым в 1932 году, стало символом романтической чистоты для многих поколений. Оно задаёт вопрос: способны ли люди сегодня оставить свои чувства в сердце, несмотря на рутинные заботы? Если вам интересны актуальные размышления о любви, этот мюзикл станет отличным выбором.

Молодые таланты на сцене

В спектакле задействованы юные артисты театра, знакомые зрителям по работе в спектакле «Маленькие истории Большого города». Это свежий взгляд на классическую тему, который обязательно привлечет молодежную аудиторию.

Создатели спектакля

Либретто и постановку осуществил народный артист РФ Исаак Штокбант, а музыку к мюзиклу написал петербургский композитор Сергей Плешак. В исполнении актеров прозвучат песни на стихи Марины Цветаевой, Александра Володина, Александра Кочеткова и Исаака Штокбанта, что добавит произведению богатую поэтическую палитру.

Не упустите возможность насладиться этой чудесной постановкой о любви и её непростых испытаниях, представленную яркими и одаренными артистами театра «Буфф»!