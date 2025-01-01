«С любимыми не расставайтесь» — спектакль по пьесе А. Володина в МТЮЗе

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» — это одна из самых пронзительных драм, написанных глубоким и нежным автором, который завоевал признание за свои истории о человеческих взаимоотношениях. В условиях современности, на фоне растущей злобной атмосферы, такое произведение становится особенно актуальным, поднимая важные темы любви и расставаний.

Награды и достижения

Эта постановка была отмечена премией Станиславского в номинации «Событие сезона». Кроме того, в 2015 году спектакль получил номинации на театральную премию «Золотая маска» в четырех категориях:

Драма/Спектакль большой формы

Драма/Работа режиссера

Драма/Женская роль

Драма/Работа художника

Творческая команда

Постановка осуществлена Генриеттой Яновской, а сценографию разработал Сергей Бархин. За костюмы отвечает Елена Орлова, световое оформление — Александр Мустонен.

Каст и ее исполнители

На сцене разыгрываются судьбы разных пар. В роли судьи выступает заслуженная артистка РФ Виктория Верберг.

Лавровы: Катя — София Сливина, Митя — Евгений Волоцкий, Антон Коршунов

Катя — София Сливина, Митя — Евгений Волоцкий, Антон Коршунов Козловы: Константин Ельчанинов, Наталья Златова

Константин Ельчанинов, Наталья Златова Керилашвили: Илона Борисова, Евгений Кутянин

Илона Борисова, Евгений Кутянин Никулины: Ольга Демидова, Арина Нестерова, Вячеслав Платонов, Александр Тараньжин

Ольга Демидова, Арина Нестерова, Вячеслав Платонов, Александр Тараньжин Мироновы: Марина Зубанова, Илья Созыкин

Марина Зубанова, Илья Созыкин Шумиловы: Екатерина Александрушкина, Максим Виноградов, Олег Ребров

Екатерина Александрушкина, Максим Виноградов, Олег Ребров По разделу имущества: Алексей Алексеев, Елена Левченко

Алексей Алексеев, Елена Левченко Таня, уборщица в суде: Ольга Гапоненко, Арина Нестерова

Ольга Гапоненко, Арина Нестерова Агафья Тихоновна: Оксана Лагутина

Оксана Лагутина Ирина: Марина Гусинская

Марина Гусинская Мать Ларисы Керилашвили: Светлана Брейкина, Любовь Руднева

Светлана Брейкина, Любовь Руднева Вадим, фотограф: Сергей Белов

Сергей Белов Женщина по обмену квартиры: Екатерина Кирчак

Екатерина Кирчак Ее сестра: Татьяна Канаева

Татьяна Канаева Девушка: Наталья Златова, Полина Одинцова

Наталья Златова, Полина Одинцова Мужчина: Илья Смирнов

Приходите на спектакль, чтобы вновь осознать, насколько важны привязанности и как сложно бывает потерять любовь. «С любимыми не расставайтесь» — это не просто драма, это опыт, который остается с вами навсегда.