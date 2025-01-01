Спектакль «С любимыми не расставайтесь» — это одна из самых пронзительных драм, написанных глубоким и нежным автором, который завоевал признание за свои истории о человеческих взаимоотношениях. В условиях современности, на фоне растущей злобной атмосферы, такое произведение становится особенно актуальным, поднимая важные темы любви и расставаний.
Эта постановка была отмечена премией Станиславского в номинации «Событие сезона». Кроме того, в 2015 году спектакль получил номинации на театральную премию «Золотая маска» в четырех категориях:
Постановка осуществлена Генриеттой Яновской, а сценографию разработал Сергей Бархин. За костюмы отвечает Елена Орлова, световое оформление — Александр Мустонен.
На сцене разыгрываются судьбы разных пар. В роли судьи выступает заслуженная артистка РФ Виктория Верберг.
Приходите на спектакль, чтобы вновь осознать, насколько важны привязанности и как сложно бывает потерять любовь. «С любимыми не расставайтесь» — это не просто драма, это опыт, который остается с вами навсегда.