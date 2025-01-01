Меню
Спектакль С любимыми не расставайтесь

Спектакль С любимыми не расставайтесь

Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

«С любимыми не расставайтесь» — спектакль по пьесе А. Володина в МТЮЗе

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» — это одна из самых пронзительных драм, написанных глубоким и нежным автором, который завоевал признание за свои истории о человеческих взаимоотношениях. В условиях современности, на фоне растущей злобной атмосферы, такое произведение становится особенно актуальным, поднимая важные темы любви и расставаний.

Награды и достижения

Эта постановка была отмечена премией Станиславского в номинации «Событие сезона». Кроме того, в 2015 году спектакль получил номинации на театральную премию «Золотая маска» в четырех категориях:

  • Драма/Спектакль большой формы
  • Драма/Работа режиссера
  • Драма/Женская роль
  • Драма/Работа художника

Творческая команда

Постановка осуществлена Генриеттой Яновской, а сценографию разработал Сергей Бархин. За костюмы отвечает Елена Орлова, световое оформление — Александр Мустонен.

Каст и ее исполнители

На сцене разыгрываются судьбы разных пар. В роли судьи выступает заслуженная артистка РФ Виктория Верберг.

  • Лавровы: Катя — София Сливина, Митя — Евгений Волоцкий, Антон Коршунов
  • Козловы: Константин Ельчанинов, Наталья Златова
  • Керилашвили: Илона Борисова, Евгений Кутянин
  • Никулины: Ольга Демидова, Арина Нестерова, Вячеслав Платонов, Александр Тараньжин
  • Мироновы: Марина Зубанова, Илья Созыкин
  • Шумиловы: Екатерина Александрушкина, Максим Виноградов, Олег Ребров
  • По разделу имущества: Алексей Алексеев, Елена Левченко
  • Таня, уборщица в суде: Ольга Гапоненко, Арина Нестерова
  • Агафья Тихоновна: Оксана Лагутина
  • Ирина: Марина Гусинская
  • Мать Ларисы Керилашвили: Светлана Брейкина, Любовь Руднева
  • Вадим, фотограф: Сергей Белов
  • Женщина по обмену квартиры: Екатерина Кирчак
  • Ее сестра: Татьяна Канаева
  • Девушка: Наталья Златова, Полина Одинцова
  • Мужчина: Илья Смирнов

Приходите на спектакль, чтобы вновь осознать, насколько важны привязанности и как сложно бывает потерять любовь. «С любимыми не расставайтесь» — это не просто драма, это опыт, который остается с вами навсегда.

В ролях
Евгений Волоцкий
Евгений Кутянин
Евгений Кутянин
Александр Тараньжин
Арина Нестерова
Ольга Демидова
Ольга Демидова

14 декабря воскресенье
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
4 января воскресенье
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽

Фотографии

С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь

