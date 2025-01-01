Меню
С любимыми не расставайтесь
Билеты от 1500₽
С любимыми не расставайтесь

Спектакль С любимыми не расставайтесь

16+
Режиссер Артур Касимов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» в Театре Олега Табакова

Почему молодые пары так часто расходятся? Это вопрос, на который стремится ответить режиссёр Артур Касимов в своем спектакле «С любимыми не расставайтесь». Пьеса исследует тему отношений в семье, акцентируя внимание на важности умения слышать и понимать друг друга.

Сложные отношения

История рассказывает о супругов Мите и Кате, которые оказываются на грани расставания. Недосказанность и нежелание признать свои ошибки заводят их в тупик. На фоне их частной жизни разворачивается череда судебных разбирательств, где каждому участнику предстоит публично признать свою вину и осмыслить душевную боль, причинённую любимому человеку.

Игра актёров

Пронзительность Володинской интонации во многом выражается через тонкую игру артистов. Психологизм героев, исполненных Севастьяном Смышниковым и Нелли Хапёрской, раскрывает их внутренние конфликты, а присутствие на сцене условной квартиры в историческом Театре Олега Табакова создаёт уникальную атмосферу напряжения, удерживающую зрителей до самого конца спектакля.

«С любимыми не расставайтесь» — это не просто спектакль, это глубокое исследование человеческих отношений, которое заставляет задуматься о важности доверия и понимания в жизни каждой пары.

Купить билет на спектакль С любимыми не расставайтесь

Октябрь
Ноябрь
30 октября четверг
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 3500 ₽
31 октября пятница
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 3500 ₽
6 ноября четверг
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 5000 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 1500 ₽

