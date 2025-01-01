Знаменитая комедия Александра Володина в Театре Около Дома Станиславского

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» — это уникальная комедия, написанная Александром Володином. Постановка погружает зрителей в мир нелепо серьезных и наивно романтичных жителей СССР, которые не только влюбляются и женятся, но также разводятся. В этом спектакле Юрий Погребничко превращает серию судебных диалогов о «несоответствии характеров» в яркие номера самодеятельного театра.

О чем спектакль?

Спектакль представляет собой репетицию предстоящего вечера, где зрителей ждут неожиданные повороты. Здесь найдется место и Достоевскому, и игре на ложках, и любимым песням под аккордеон. Эта постановка — воскрешение спектакля 2000 года, ранее известного под названием «Где тут про воскресение Лазаря?..», что является отсылкой к произведению Достоевского.

Театральный артефакт

«С любимыми не расставайтесь» — это не просто спектакль, а театральный артефакт, который, как хорошее вино, с годами становится только лучше. В каждом представлении зрители смогут увидеть не только комедийные моменты, но и глубокие размышления о любви и отношениях.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального опыта!