Спектакль С любимыми не расставайтесь! (Киров)

Спектакль «С любимыми не расставайтесь!» в Рязани

Кировский областной драматический театр приглашает зрителей на яркую сценическую версию культового фильма Павла Арсенова, который вышел на экраны в 1979 году. Этот спектакль, созданный московским режиссёром Вероникой Вернадской, исследует сложные эмоции, такие как ревность и недоверие, которые становятся причиной непоправимых решений в молодой семье.

О сюжете

В центре истории находятся Митя и Катя — молодая пара, отношения которой начинают давать трещины. Позднее возвращение жены ставит под сомнение веру Мити в их чувства, что приводит его к решению о разводе. Однако рассказ ведётся с необычной точки зрения — глазами ещё не родившегося сына, который пытается воссоединить своих родителей, играя в «суд» и ищет универсальную формулу любви.

Команда спектакля

Режиссура Вероники Вернадской, выпускницы Театральной школы Олега Табакова, Нью-Йоркской киноакадемии и ВГИКа, обещает яркие моменты и глубокие размышления. Художник-постановщик Надежда Берендеева создает визуальный стиль, а художник по свету Влас Ланцов и композиторы Татьяна Хондолиди и Сергей Юрпалов наполняют спектакль атмосферы и эмоциями.

Форма и содержание

Спектакль имеет продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом. Он состоит из небольших глав и ироничных новелл, которые складываются в мозаичный рассказ о любви и верности. С помощью этой уникальной формы спектакль позволяет зрителям взглянуть на привычные темы с нового ракурса.

Не упустите возможность стать частью этой волнующей драмы, которая исследует природу человеческих чувств и взаимоотношений.