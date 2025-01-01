Спектакль С художника спросится

Сценическое посвящение Леопольду Сулержицкому – учителю и вдохновителю

Без Леопольда Антоновича Сулержицкого не было бы ни системы Станиславского, ни Театра Вахтангова. Его вклад в театральное искусство огромен, ведь он оказал влияние на становление Евгения Вахтангова, гениального и смелого режиссера.

Спектакль о великой личности

Основанный на документах и письмах спектакль возвращает зрителей к началу великой истории и вновь обращает внимание на личность Сулержицкого. В 1916 году Евгений Вахтангов писал своим ученикам: «Ушёл наш учитель».

Учитель для многих

Леопольда Сулержицкого называли Учителем не только его ученики, но и многие выдающиеся деятели театра – вахтанговцы и мхатовцы. Его советов и общения искали Лев Толстой, Антон Чехов и Максим Горький, видя в нём источник мудрости и вдохновения.