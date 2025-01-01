Меню
С художника спросится
Билеты от 600₽
Киноафиша С художника спросится

Спектакль С художника спросится

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Сценическое посвящение Леопольду Сулержицкому – учителю и вдохновителю

Без Леопольда Антоновича Сулержицкого не было бы ни системы Станиславского, ни Театра Вахтангова. Его вклад в театральное искусство огромен, ведь он оказал влияние на становление Евгения Вахтангова, гениального и смелого режиссера.

Спектакль о великой личности
Основанный на документах и письмах спектакль возвращает зрителей к началу великой истории и вновь обращает внимание на личность Сулержицкого. В 1916 году Евгений Вахтангов писал своим ученикам: «Ушёл наш учитель».

Учитель для многих
Леопольда Сулержицкого называли Учителем не только его ученики, но и многие выдающиеся деятели театра – вахтанговцы и мхатовцы. Его советов и общения искали Лев Толстой, Антон Чехов и Максим Горький, видя в нём источник мудрости и вдохновения.

Режиссер
Ася Князева
В ролях
Евгения Ивашова
Эльдар Трамов
Владимир Логвинов
Артем Пархоменко
Елизавета Палкина

31 октября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 600 ₽

Фотографии

С художника спросится С художника спросится С художника спросится С художника спросится С художника спросится

