Спектакль С грозными очами...

Театр танца Республики Саха: Открытие фестиваля с уникальным спектаклем

Национальный театр танца Республики Саха имени Кыыл Уола представляет захватывающее событие, которое станет основным аккордом открытия фестиваля. Спектакль, основанный на редком якутском эпосе «С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдааан», был рассказан народным певцом и сказителем С.А. Зверевым (Кыыл Уола) в 1943 году. Это не просто театральное представление, а живое пространство, где национальные ритуалы переплетаются с современным сценическим искусством.

Личное художественное путешествие

Режиссер Сергей Потапов, уроженец Сунтарского улуса, находит в этом месте силу и вдохновение. Его работа — это не только дань уважения легендарному сказителю, но и личный диалог с его наследием. Спектакль, в котором скрыты древние коды народа саха, становится важным шагом в духовной и творческой преемственности.

Элементы спектакля

В этом перформансе героический эпос раскрывается через шаманский ритм, архаичную и современную пластику, а также живую музыку и народное якутское пение — тойук. Древний сюжет превращается в визуальную поэму, которая рождается на стыке традиционных этнических мотивов и современного театрального эксперимента.

Значимые юбилеи

Постановка приурочена к двум важным юбилеям: 125-летию Кыыл Уола и 50-летию режиссера. Это событие не только погружает зрителей в мир якутской культуры, но и открывает новые грани театрального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который соединяет прошлое и настоящее, традиции и инновации, в сердце якутского эпоса.