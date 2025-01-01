С Днем рождения, Маэстро!

Входит в Абонемент 7 Акценты Симфонический оркестр Программа Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с оркестром Равель. Сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» Сен-Санс. Алжирская сюита Викторова. Сочинение к юбилею (мировая премьера) Торжество в честь юбилеев трех корифеев музыки! Отпразднуем знаменательные события с непревзойденным дирижёрским талантом Дмитрия Лисса, чарующей мелодией виолончели в руках Марка Дробинского в Концерте № 1 Сен-Санса и блистательной премьерой композитора Ольги Викторовой. Участники Уральский академический филармонический оркестр Лисс Дмитрий Дробинский Марк (виолончель), Франция