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С Днем рождения, Маэстро!
Киноафиша С Днем рождения, Маэстро!

С Днем рождения, Маэстро!

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 7 Акценты Симфонический оркестр Программа Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с оркестром Равель. Сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» Сен-Санс. Алжирская сюита Викторова. Сочинение к юбилею (мировая премьера) Торжество в честь юбилеев трех корифеев музыки! Отпразднуем знаменательные события с непревзойденным дирижёрским талантом Дмитрия Лисса, чарующей мелодией виолончели в руках Марка Дробинского в Концерте № 1 Сен-Санса и блистательной премьерой композитора Ольги Викторовой. Участники Уральский академический филармонический оркестр Лисс Дмитрий Дробинский Марк (виолончель), Франция

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 800 ₽

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