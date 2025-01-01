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С днем рождения, Ким Назаретов!
Киноафиша С днем рождения, Ким Назаретов!

С днем рождения, Ким Назаретов!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз в честь Кима Назаретова

24 августа мы отмечаем 89 лет со дня рождения выдающегося ростовского музыканта и джазового деятеля Кима Назаретова. Каждый год мы приглашаем всех любителей джаза в наш клуб, чтобы почтить память этого уникального и легендарного земляка.

Ким Назаретов: Путь к вершинам джаза

Ким Аведикович Назаретов — российский пианист, дирижёр и руководитель джазового оркестра. Он стал одним из первопроходцев джазового образования в нашей стране и первым получил звание профессора на открытой им джазовой кафедре в Ростовской консерватории имени Рахманинова. Назаретов был идейным вдохновителем и создателем первого джаз-оркестра в Ростове, сыграв важную роль в становлении джаза на юге России.

Музыкальная программа вечера

В этот вечер джаз-оркестр клуба «Эссе» исполнит несколько пьес из сюиты Петра Назаретова под названием «Remembering Suite». Эта сюита была написана в 2014 году и до сих пор не имела своего исполнения. Каждая пьеса посвящена выдающимся музыкантам, судьба которых была связана с Кимом Назаретовым: Карпу Деланьяну, Николаю Гончарову, Валерию Колесникову, Эдуарду Бахману, Виктору Кутову и Якову Аршаковичу Кюльяну.

Музыкальные сюрпризы

Кроме того, вас ждут и другие музыкальные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым. Давайте вместе отпразднуем день рождения великого Маэстро!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1800 ₽

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