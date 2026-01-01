С чего начинается джаз

Джаз для юных слушателей в Московском Международном Доме Музыки

В Московском Международном Доме Музыки стартует проект «Джаз – детям», который познакомит юных зрителей с историей и основами джаза. На концерте дети и их родители смогут узнать о зарождении джаза, его первых стилях, таких как госпел и диксиленд, а также увидеть демонстрацию техники исполнения на вокале и музыкальных инструментах.

Проект включает интерактивные элементы, такие как объяснение правил поведения на джазовых концертах и особенности аплодисментов. Это полезно как для детей, так и для их родителей.

Что вас ждет на концерте?

Артисты расскажут, где и когда зародился джаз, а также о ключевых стилях и направлениях, которые стали его основой. Вы услышите яркие композиции того времени и узнаете о легендарных музыкантах, представителях одной из самых захватывающих эпох джазовой культуры.

Музыканты наглядно покажут, чем техника исполнения на инструментах и вокале того времени отличается от современной и академической музыки. В увлекательной игровой форме будет объяснено, как и почему в джазовой музыке появились партии вокала, фортепиано, контрабаса и барабанов.

Интерактив и атмосфера

Вас ждет много красивой музыки, полезной информации и интерактивности с мэтрами российской джазовой сцены. Этот уникальный концерт не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.