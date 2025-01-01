С Анной на шее. Арт-концерт из цикла Классика в песочных тонах

Арт-концерт с песочной анимацией в Мариинском театре

Внимание театральные зрители! Скоро на сцене состоится уникальный арт-концерт, который объединяет в себе шедевры классического искусства. Этот проект создан по мотивам рассказа «Анна на шее» Антона Чехова и музыки из сюиты к балету «Анюта» Валерия Гаврилина.

О проекте

Арт-концерт представляет собой серию камерных композиций, в которых звучит синтез классической музыки, литературного текста и художественной песочной анимации. Проект задуман как современная форма сценического действия, предполагающая визуализацию через песочную анимацию, которая "оживляет" классические произведения и сохраняет их оригинальное содержание.

Исполнители

На сцене выступят талантливые артисты Санкт-Петербурга:

Оксана Чунчукова – мастер песочной анимации

Кристина Строгова – актриса

Наталья Эрте – фортепиано

Даниил Шалаенко – флейта

Андрей Иванов – виолончель

Атмосфера концерта

Ключевым элементом арт-концерта является создание уникальной атмосферы, которая позволит зрителям эмоционально откликнуться на происходящее. Такое представление подойдёт как для юного зрителя, так и для искушённой публики старшего возраста.

Продолжительность концерта составит 1 час, без антракта. Не пропустите возможность насладиться искусством в его чистом виде!