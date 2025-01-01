Меню
РЖЯ для продолжающих: серия мастер-классов по русскому жестовому языку
РЖЯ для продолжающих: серия мастер-классов по русскому жестовому языку

РЖЯ для продолжающих: серия мастер-классов по русскому жестовому языку

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Серия мастер-классов по русскому жестовому языку в Ельцин Центре

Русский жестовый язык (РЖЯ) — это уникальный язык с собственной структурой и грамматикой, отличной от русского языка. Серия мастер-классов, проводимая в Ельцин Центре, создана для тех, кто уже освоил основы РЖЯ.

О мастер-классах

Главная трудность, с которой сталкиваются многие изучающие жестовый язык, заключается не только в запоминании жестов и их структуры, но и в преодолении психологического барьера при общении. На мастер-классах участники смогут:

  • расширить свой словарный запас,
  • освоить театральные техники и упражнения,
  • развить мимику и эмоциональную выразительность,
  • обрести уверенность в коммуникации.

Кому подойдут занятия?

Мастер-классы подходят:

  • Слышащим людям, которые начали учить жестовый язык,
  • Слабослышащим и глухим людям, которые только начинают изучать жестовый язык.

Преподаватель

Занятия проводит Максим Игнатов — опытный преподаватель, который поможет каждому участнику овладеть РЖЯ и преодолеть все трудности на пути к свободному общению.

Сентябрь
20 сентября суббота
14:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 4000 ₽

