Спектакль «Рыжий» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» пройдет драматическое поэтическое представление режиссера Юрия Буторина, основанное на стихах Бориса Рыжего. Спектакль сочетает в себе элементы биографии поэта и атмосферу его юности, исследуя разные грани его личности: влюблённого, бунтаря и неприкаянного человека.

Сюжет спектакля разворачивается на вращающейся сцене, имитирующей пригородную электричку, что помогает создать эффект поэтического пространства. Музыкальные композиции, сопровождающие стихи, обогащают восприятие и погружают в атмосферу 80-х и 90-х годов. Это представление станет настоящим открытием для тех, кто ценит современную поэзию и драматические истории.

Как хорошо мы плохо жили

Спектакль «Рыжий» предлагает зрителям театральное путешествие во времени, позволяя почувствовать эпоху рубежа 80-х – 90-х годов, когда «так хорошо мы плохо жили». Создатели выбрали необычную форму: вместо привычной сцены с залом, они установили небольшой амфитеатр на вращающемся поворотном круге. Зрители перемещаются от «остановки» до «остановки», исследуя различные места действия — общежитие, Вторчермет, Парк культуры и отдыха имени Маяковского, крышу. Каждая «станция» спектакля предлагает зрителям уникальные детали реального Екатеринбурга/Свердловска.

Элементы быта гармонично сочетаются с фантасмагорическими картинами, создавая особую атмосферу «театрального маршрута». Постановка бережно передает поэтические интонации Бориса Рыжего — от ироничных до пронзительно лирических, от беззаботно хулиганских до мрачно трагических.

Команда спектакля

Автор маршрута: Борис Рыжий

Режиссёр: Юрий Буторин

Художник: Владимир Максимов

Костюмы: Валерия Курочкина

Художник по свету: Владислав Фролов

Композитор: Сергей Никитин

Учитель танцев: Рамуне Ходоркайте

Помощник режиссёра: Татьяна Середина

Учитель пения: Татьяна Бурель

Учитель музыки: Марина Раку

Редактор: Галина Шматова

Свет: Анна Иноземцева

Звук: Дмитрий Белобров, Ирина Двойникова

Реквизит: Алла Седакова, Яна Березницкая

Внимание! Во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и поставленные режиссёром творческие задачи. Учитывайте эту информацию при планировании посещения спектакля.