Рыжий
Билеты от 20000₽
Киноафиша Рыжий

Спектакль Рыжий

Музыкальное путешествие из Екатеринбурга в Свердловск и обратно без антракта
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 1 час 35 минут без антракта
Возраст 18+
Билеты от 20000₽

О спектакле

Спектакль «Рыжий» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» пройдет драматическое поэтическое представление режиссера Юрия Буторина, основанное на стихах Бориса Рыжего. Спектакль сочетает в себе элементы биографии поэта и атмосферу его юности, исследуя разные грани его личности: влюблённого, бунтаря и неприкаянного человека.

Сюжет спектакля разворачивается на вращающейся сцене, имитирующей пригородную электричку, что помогает создать эффект поэтического пространства. Музыкальные композиции, сопровождающие стихи, обогащают восприятие и погружают в атмосферу 80-х и 90-х годов. Это представление станет настоящим открытием для тех, кто ценит современную поэзию и драматические истории.

Как хорошо мы плохо жили

Спектакль «Рыжий» предлагает зрителям театральное путешествие во времени, позволяя почувствовать эпоху рубежа 80-х – 90-х годов, когда «так хорошо мы плохо жили». Создатели выбрали необычную форму: вместо привычной сцены с залом, они установили небольшой амфитеатр на вращающемся поворотном круге. Зрители перемещаются от «остановки» до «остановки», исследуя различные места действия — общежитие, Вторчермет, Парк культуры и отдыха имени Маяковского, крышу. Каждая «станция» спектакля предлагает зрителям уникальные детали реального Екатеринбурга/Свердловска.

Элементы быта гармонично сочетаются с фантасмагорическими картинами, создавая особую атмосферу «театрального маршрута». Постановка бережно передает поэтические интонации Бориса Рыжего — от ироничных до пронзительно лирических, от беззаботно хулиганских до мрачно трагических.

Команда спектакля

  • Автор маршрута: Борис Рыжий
  • Режиссёр: Юрий Буторин
  • Художник: Владимир Максимов
  • Костюмы: Валерия Курочкина
  • Художник по свету: Владислав Фролов
  • Композитор: Сергей Никитин
  • Учитель танцев: Рамуне Ходоркайте
  • Помощник режиссёра: Татьяна Середина
  • Учитель пения: Татьяна Бурель
  • Учитель музыки: Марина Раку
  • Редактор: Галина Шматова
  • Свет: Анна Иноземцева
  • Звук: Дмитрий Белобров, Ирина Двойникова
  • Реквизит: Алла Седакова, Яна Березницкая

Внимание! Во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и поставленные режиссёром творческие задачи. Учитывайте эту информацию при планировании посещения спектакля.

В ролях
Вера Строкова
Вера Строкова
Александр Мичков
Иван Вакуленко
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Елена Ворончихина

Купить билет на спектакль Рыжий

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 20000 ₽

Фотографии

Рыжий Рыжий Рыжий Рыжий Рыжий

