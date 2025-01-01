В театре «Мастерская Петра Фоменко» пройдет драматическое поэтическое представление режиссера Юрия Буторина, основанное на стихах Бориса Рыжего. Спектакль сочетает в себе элементы биографии поэта и атмосферу его юности, исследуя разные грани его личности: влюблённого, бунтаря и неприкаянного человека.
Сюжет спектакля разворачивается на вращающейся сцене, имитирующей пригородную электричку, что помогает создать эффект поэтического пространства. Музыкальные композиции, сопровождающие стихи, обогащают восприятие и погружают в атмосферу 80-х и 90-х годов. Это представление станет настоящим открытием для тех, кто ценит современную поэзию и драматические истории.
Спектакль «Рыжий» предлагает зрителям театральное путешествие во времени, позволяя почувствовать эпоху рубежа 80-х – 90-х годов, когда «так хорошо мы плохо жили». Создатели выбрали необычную форму: вместо привычной сцены с залом, они установили небольшой амфитеатр на вращающемся поворотном круге. Зрители перемещаются от «остановки» до «остановки», исследуя различные места действия — общежитие, Вторчермет, Парк культуры и отдыха имени Маяковского, крышу. Каждая «станция» спектакля предлагает зрителям уникальные детали реального Екатеринбурга/Свердловска.
Элементы быта гармонично сочетаются с фантасмагорическими картинами, создавая особую атмосферу «театрального маршрута». Постановка бережно передает поэтические интонации Бориса Рыжего — от ироничных до пронзительно лирических, от беззаботно хулиганских до мрачно трагических.
Внимание! Во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и поставленные режиссёром творческие задачи. Учитывайте эту информацию при планировании посещения спектакля.