Спектакль Рыжий. Конец записи

Рыжий. Конец записи
18+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль петербургского театра «ZERO» о жизни и творчества Бориса Рыжего

Спектакль петербургского театра «ZERO» посвящён жизни и творчеству Бориса Рыжего, уральского поэта, чьи стихи стали отражением суровых реалий девяностых. Главная тема постановки — сострадание. В мире Рыжего нет места осуждению, поэт с любовью описывает пьяниц, дворовых хулиганов и других «заблудших» личностей, подчеркивая их внутреннюю трагедию и человеческую сторону.

Мир без границ добра и зла
В спектакле также акцентируется, что мир не делится на «хороших» и «плохих». Человечность и сострадание остаются главными ценностями, что делает героев Рыжего не объектами осуждения, а личностями, заслуживающими понимания и любви.

Идея спектакля
Постановка передаёт атмосферу поэзии Рыжего, тронувшую сердца многих. Трепетное отношение к каждому герою спектакля позволяет зрителю не просто увидеть их, но и почувствовать, понять, что даже в самых тяжёлых обстоятельствах остается место для человечности.

Режиссер
Валерий Семенов
В ролях
Виталий Ковалев
Екатерина Иванова
Валерий Лаппо
Дмитрий Маковийчук
Сабина Мустафаева

