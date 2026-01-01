Спектакль Рыжий… Дочитай до конца

Рыжий… Дочитай до конца
Поэтический театр «Муза» 16+
О спектакле

Спектакль о Борисе Рыжем на сцене поэтического театра «Муза»

В поэтическом театре «Муза» представлена история Бориса Рыжего — поэта Вторчерметовского, чьи стихи отражают разные аспекты жизни последнего советского поколения. В центре сюжета — его любовь, борьба и воспоминания о «лихих 90-х».

В спектакле принимают участие Артем Березиков, Галина Томилина и группа «Капитан Дик». Это постановка привлечет внимание тех, кто интересуется поэзией и историей России.

Эхо прошлого в произведениях Рыжего

Голоса последнего советского поколения, его стихи говорят о нас, о жизни, любви и смерти. Рыжий — это отпечаток времени, которое у одних вызывает страх, а у других — ностальгию. На сцене театра «Муза» раскрываются «лихие 90-е» через призму стихов и историй поэта.

«Она откроет голубой альбом,
Где лица наши будущим согреты,
Где живы мы, в альбоме голубом,
Земная шваль: бандиты и поэты.»

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и соприкоснуться с творчеством Бориса Рыжего.

Июнь
17 июня среда
19:00
Поэтический театр «Муза» Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8А
от 900 ₽

