Спектакль Рыжий… Дочитай до конца

Спектакль о Борисе Рыжем на сцене поэтического театра «Муза»

В поэтическом театре «Муза» представлена история Бориса Рыжего — поэта Вторчерметовского, чьи стихи отражают разные аспекты жизни последнего советского поколения. В центре сюжета — его любовь, борьба и воспоминания о «лихих 90-х».

В спектакле принимают участие Артем Березиков, Галина Томилина и группа «Капитан Дик». Это постановка привлечет внимание тех, кто интересуется поэзией и историей России.

Эхо прошлого в произведениях Рыжего

Голоса последнего советского поколения, его стихи говорят о нас, о жизни, любви и смерти. Рыжий — это отпечаток времени, которое у одних вызывает страх, а у других — ностальгию. На сцене театра «Муза» раскрываются «лихие 90-е» через призму стихов и историй поэта.

«Она откроет голубой альбом,

Где лица наши будущим согреты,

Где живы мы, в альбоме голубом,

Земная шваль: бандиты и поэты.»

