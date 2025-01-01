Мастерская «12» Никиты Михалкова

«Мастерская «12» Никиты Михалкова» приглашает всех любителей приключений, сказок, ярких спецэффектов и музыкальных номеров на семейный спектакль «Рыжая волшебница». Это страшно волшебная сказка, действие которой разворачивается в таинственном мире, где магические существа живут рядом с людьми.

Мир сказки

Пока город ведет свою привычную, спокойную жизнь, в глубокой пещере наблюдает дракон, в лесу стоит избушка колдуньи, на дне болота дремлют таинственные духи, а по тропам бродит одноглазый хозяин леса Верлиока. Так продолжается тысячу лет, пока появление новой угрозы не нарушает хрупкое равновесие двух миров.

Главная героиня

С этой угрозой сталкивается маленькая рыжая волшебница, которая отправляется в долгое путешествие. Спектакль погружает юных зрителей в сказочную атмосферу, полную волшебных превращений, магов и заклинаний, таинственных встреч и опасных схваток со злом.

Тема спектакля

В этой истории скрывается трогательное послание о поиске своего места в мире. Каждый из нас, будь то храбрая рыжая волшебница или любопытный ученый, сказочная царевна или хозяин мануфактуры, должен узнать, кто он, откуда пришел и где его дом — место, где его всегда примут таким, какой он есть.