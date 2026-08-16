Выставка о династии Рюриковичей в Историческом парке «Россия – моя история»

Эпоха Рюриковичей — это время, наполненное событиями, которые оказали значительное влияние на формирование государственности и ключевых аспектов жизни России. На выставке посетители смогут узнать о:

Ключевых моментах истории

Основании древних городов и крещении Руси;

Двухсотлетнем ордынском иго и его преодолении;

Борьбе с иноземными захватчиками;

Трансформации Москвы в центр общественно-политической жизни Европы.

Легенды и подвиги

Выставка также расскажет о древних торговых путях, легендарных сражениях и тайнах укрепленных крепостей. Посетители смогут узнать о больших победах, малоизвестных фактах периода раздробленности и монгольского нашествия.

Герои и уроки истории

Погрузитесь в подвиги героев и дипломатов, примеры святости и жертвенной любви к Родине. Также будут представлены горькие уроки отступничества и предательства — важные аспекты, которые формировали нашу историю.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную выставку и узнать больше о нашем общем наследии!