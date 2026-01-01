«Рюи Блаз» в Театре имени Андрея Миронова

Память о Владиславе Стржельчике

Театр имени Андрея Миронова посвятил свой спектакль памяти великого артиста, друга театра, Владислава Игнатьевича Стржельчика. Этот актер был одним из ярких представителей ленинградской сцены, выступавшим в таких театрах, как БДТ и Театр имени Андрея Миронова. В 1952 году он сыграл роль Рюи Блаза в спектакле БДТ им. Горького, поставленном режиссером И. Ефремовым. В память о нем на странице спектакля публикуются фотографии молодого Стржельчика в роли Рюи Блаза.

Рюи Блаз и современные мотивы

В спектакле 1952 года, помимо Стржельчика, принимали участие такие звезды, как Е. Копелян, В. Софронов и В. Кибардина, что свидетельствует о том времени, когда БДТ было одним из самых значимых театров.

«Рюи Блаз» — пьеса протеста

Спектакль театра Миронова — это современная трактовка пьесы Гюго, которая в своей сути является ярким произведением протеста. «Рюи Блаз» поражает своей актуальностью даже сегодня. Если вы откроете первые страницы пьесы и прочтете авторский текст, его взрывная актуальность может затмить многих мыслителей, таких как Салтыков-Щедрин. Эта пьеса, несмотря на свой исторический контекст, остаётся чрезвычайно современной и актуальной.

Зрителей ждёт мощное театральное переживание, насыщенное глубокими размышлениями и актуальными темами.