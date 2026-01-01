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Рюи Блаз
Киноафиша Рюи Блаз

Спектакль Рюи Блаз

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

«Рюи Блаз» в Театре имени Андрея Миронова

Память о Владиславе Стржельчике

Театр имени Андрея Миронова посвятил свой спектакль памяти великого артиста, друга театра, Владислава Игнатьевича Стржельчика. Этот актер был одним из ярких представителей ленинградской сцены, выступавшим в таких театрах, как БДТ и Театр имени Андрея Миронова. В 1952 году он сыграл роль Рюи Блаза в спектакле БДТ им. Горького, поставленном режиссером И. Ефремовым. В память о нем на странице спектакля публикуются фотографии молодого Стржельчика в роли Рюи Блаза.

Рюи Блаз и современные мотивы

В спектакле 1952 года, помимо Стржельчика, принимали участие такие звезды, как Е. Копелян, В. Софронов и В. Кибардина, что свидетельствует о том времени, когда БДТ было одним из самых значимых театров.

«Рюи Блаз» — пьеса протеста

Спектакль театра Миронова — это современная трактовка пьесы Гюго, которая в своей сути является ярким произведением протеста. «Рюи Блаз» поражает своей актуальностью даже сегодня. Если вы откроете первые страницы пьесы и прочтете авторский текст, его взрывная актуальность может затмить многих мыслителей, таких как Салтыков-Щедрин. Эта пьеса, несмотря на свой исторический контекст, остаётся чрезвычайно современной и актуальной.

Зрителей ждёт мощное театральное переживание, насыщенное глубокими размышлениями и актуальными темами.

Режиссер
Вадим Милков
В ролях
Сергей Барковский
Николай Смирнов
Вера Карпова
Татьяна Захарова
Андрей Аладьин

Фотографии

Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз Рюи Блаз
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