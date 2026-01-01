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Рыцари сорока островов
Киноафиша Рыцари сорока островов

Спектакль Рыцари сорока островов

Постановка
Пермский ТЮЗ 12+
Возраст 12+

О спектакле

Рыцари сорока островов: первая театральная адаптация романа Сергея Лукьяненко

Пермский ТЮЗ рад предложить зрителям уникальную постановку, основанную на романе Сергея Лукьяненко, который стал настоящим символом отечественной фантастики. Это первая театральная адаптация его легендарной работы, и она открывает новые горизонты для восприятия знакомого сюжета.

Сюжет и тематика

История развивается вокруг группы подростков, которые неожиданно оказываются в другом мире — Сорока Островах. Этот загадочный мир наполнен странными ритуалами и правилами, а жизнь тут напоминает видео игры с беспощадными законами. Как и в оригинальном произведении, основной конфликт заключается в борьбе подростков с жестокостью и несправедливостью взрослеющего мира.

Тема сплоченности

Спектакль подчеркивает важность единства в условиях опасной и непростой реальности. Детская беззащитность сталкивается с жестокими правилами взрослого мира, где то, что воспринимается как игра, может обернуться настоящей трагедией. Только объединившись, герои смогут противостоять вызовам и найти свой путь к спасению.

Не упустите возможность увидеть этот невероятный спектакль и открыть для себя новые грани знакомого произведения!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
29 сентября вторник
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
30 сентября среда
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
10 октября суббота
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
11 октября воскресенье
14:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
18:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68

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