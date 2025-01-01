Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рыцари Раисы
Киноафиша Рыцари Раисы

Спектакль Рыцари Раисы

16+
Режиссер Светлана Баженова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Рыцари Раисы» от театрального комьюнити «Драмкружок»

Театральное комьюнити «Драмкружок» представляет премьеру спектакля по пьесе молодого воронежского драматурга Анастасии Зуевой. Это событие станет ярким моментом в театральной жизни региона. Пьеса «Рыцари Раисы» была написана в рамках первого потока школы «Драмкружка» и позже представлена на лаборатории новой драматургии в Никитинском театре в октябре 2024 года.

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Светлана Баженова, известная своим творческим подходом и уникальным видением, а художником стал Евгений Лемешонок, который привнесет в постановку свою оригинальную художественную концепцию.

Сюжет и тематика

«Рыцари Раисы» рассказывают о жизни обитателей провинциальных дворов, которые расстилают ковры и обрамляют их видавшими виды креслами. Это история о красоте обыденности, любви и разочаровании, о волшебстве и надежде. Анастасия Зуева мастерски сочетает живую речь персонажей с поэтическим восприятием мира, в котором каждый стремится создать пространство для лучшей жизни. Однако, почему же это не всегда удается? Ответ кроется в самой жизни.

Артисты спектакля

В спектакле принимают участие талантливые артисты: Александра Сабаева, Наталья Петрунина, Надежда Семенова, Николай Байбаков, Оксана Толстикова и Вячеслав Гардер. Их игра обещает быть захватывающей и эмоциональной, что привлечет зрителей и позволит глубже понять задумку автора.

Информация о показе

Спектакль «Рыцари Раисы» будет представлен в Черном зале арт-центра «Прогресс» и войдет в его репертуар. Рекомендуемый возрастной ценз – 16+. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Бог ездит на велосипеде
12+
Драма
Бог ездит на велосипеде
26 августа в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Любовь в квадрате
18+
Комедия
Любовь в квадрате
23 ноября в 19:00 Воронежский театр оперы и балета
Билеты
Имя
16+
Комедия
Имя
20 августа в 19:00 Театр «Кот»
от 1400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше