Премьера спектакля «Рыцари Раисы» от театрального комьюнити «Драмкружок»

Театральное комьюнити «Драмкружок» представляет премьеру спектакля по пьесе молодого воронежского драматурга Анастасии Зуевой. Это событие станет ярким моментом в театральной жизни региона. Пьеса «Рыцари Раисы» была написана в рамках первого потока школы «Драмкружка» и позже представлена на лаборатории новой драматургии в Никитинском театре в октябре 2024 года.

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Светлана Баженова, известная своим творческим подходом и уникальным видением, а художником стал Евгений Лемешонок, который привнесет в постановку свою оригинальную художественную концепцию.

Сюжет и тематика

«Рыцари Раисы» рассказывают о жизни обитателей провинциальных дворов, которые расстилают ковры и обрамляют их видавшими виды креслами. Это история о красоте обыденности, любви и разочаровании, о волшебстве и надежде. Анастасия Зуева мастерски сочетает живую речь персонажей с поэтическим восприятием мира, в котором каждый стремится создать пространство для лучшей жизни. Однако, почему же это не всегда удается? Ответ кроется в самой жизни.

Артисты спектакля

В спектакле принимают участие талантливые артисты: Александра Сабаева, Наталья Петрунина, Надежда Семенова, Николай Байбаков, Оксана Толстикова и Вячеслав Гардер. Их игра обещает быть захватывающей и эмоциональной, что привлечет зрителей и позволит глубже понять задумку автора.

Информация о показе

Спектакль «Рыцари Раисы» будет представлен в Черном зале арт-центра «Прогресс» и войдет в его репертуар. Рекомендуемый возрастной ценз – 16+. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!