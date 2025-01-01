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Рыбак и его душа
Билеты от 1500₽
Киноафиша Рыбак и его душа

Спектакль Рыбак и его душа

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Рыбак и его душа»: Оскар Уайльд в театре

Режиссер Игорь Яцко и его творческая Лаборатория представляют новую интерпретацию одной из самых метафорических сказок Оскара Уайльда. Спектакль «Рыбак и его душа» погружает зрителей в мир уникальных вопросов о природе искусства, любви и человеческой души.

Сюжет и философия

В центре повествования — история Рыбака, который жертвует своей Душой ради любви к Морской Деве. Эта метафора отражает сложные отношения между Художником, искусством и жизнью. Какие жертвы готов принести гений ради чистоты своего творчества? Стоит ли искусство утраты человеческой души? Эти вопросы пронизывают творчество Уайльда и становятся основой спектакля.

Эстетика и атмосфера

Спектакль замыкает своеобразный триптих по произведениям Оскара Уайльда в режиссуре Игоря Яцко. Зрители окажутся в «Эстетическом салоне Оскара Уайльда»: смокинги, фраки, вечерние платья, свечи и камерный «Тау-зал». Эта атмосфера модерна создает уникальный контекст для погружения в мир уайльдовских спектаклей.

Музыка и звучание

Музыкальное оформление спектакля передает черты эпохи модерна. Фортепиано гармонично чередуется с экзотическими звуками восточных инструментов, созданными мультиинструменталистом Антонио Грамши. Музыка становится важным элементом, подчеркивающим эмоциональную составляющую истории.

Взгляд Игоря Яцко

Игорь Яцко отмечает: «Сам Оскар Уайльд всегда балансировал на лезвии современности. Он обострял эстетику и культ красоты, делая его «живым» — это звучит пронзительно и сегодня». Спектакль обещает стать не только художественным, но и философским опытом для зрителей, заставляя их задуматься о вечных вопросах.

Не упустите возможность увидеть «Рыбака и его душу» — спектакль, который предлагает уникальный взгляд на искусство и человеческие отношения.

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Роман Долгушин
Павел Кравец
Мария Зайкова
Ольга Баландина
Галина Селякова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Рыбак и его душа Рыбак и его душа Рыбак и его душа Рыбак и его душа Рыбак и его душа

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