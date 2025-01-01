Меню
Рыба
Билеты от 2200₽
Спектакль Рыба

Спектакль Рыба

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Рыба» в Театре.doc

Дебютный спектакль режиссера Кристины Решетняк и драматурга Ксении Осиповой под названием «Рыба» обещает стать важным событием в театральной жизни Москвы. Спектакль представляет собой мощное исследование темы домашнего насилия через призму необычного сюжета.

О чем спектакль?

Основу постановки составляет пьеса, в которой рыночные торговки обсуждают случаи домашнего насилия. Однако, эти разговоры постепенно переходят в более глубокую и тревожную плоскость, когда зрители оказываются в компании убитых женщин, среди которых как современные героини, так и персонажи древних мифов.

Команда спектакля стремится разорвать зловещий круг насилия и вовлечь зрителей в открытый диалог об этой проблеме. Куратор постановки, театральный критик Оксана Кушляева, организует дискуссию, которую будет вести петербургская актриса Ангелина Засенцева.

Истоки и вдохновение

Спектакль вырос из читки на Фестивале молодой драматургии, который более двадцати лет проводился театром и стал источником множества новых пьес и имен. Фестиваль весной 2025 года вернулся на сцену Театра.doc, а вместе с ним - молодая драматургия.

Кристина Решетняк делится своими мыслями о спектакле: «Меня волнует тема домашнего насилия, и я хочу, чтобы спектакль заставил зрителей задуматься о том, как это насилие привычно и нормально воспринимается в нашем обществе».

Форма и содержание

Режиссер видит спектакль в «чистом, тревожном, безжалостном» пространстве, где главными персонажами становятся уже мертвые женщины, чьи голоса звучат на фоне живой музыки панк-группы «Стенгазета». Костюмы актрис будут в черных ветровках, напоминая о мешках в морге с их бирками. В финале звезды спектакля выйдут из своих ролей и поделятся своими реальными чувствами по поводу поднятых тем.

Почему это важно?

Оксана Кушляева подчеркивает: «Насилие – это ритуал, который нельзя отменить. Но я верю, что театр может разорвать этот круг через разговор». Спектакль предлагает уникальную возможность для обсуждения важных социальных тем и вовлекает зрителей в активный диалог.

Поддержите театр!

Театр.doc является независимым, и большинство его спектаклей создаются на средства самих авторов. Однако «Рыба» – это особый случай. Ключевые создатели работают не в Москве и нуждаются в поддержке для создания декораций, костюмов и музыкального оформления. Театр объявляет сбор средств на платформе «Планета» и призывает всех неравнодушных поддержать создание спектакля, позволяющего говорить о важнейших социальных вопросах.

Информация о спектакле

Пьеса: Ксения Осипова
Режиссер: Кристина Решетняк
Куратор: Оксана Кушляева
Актеры: Ангелина Засенцева, Марина Ганах, Маруся Жуковская, Вера Комарова, группа «Стенгазета»
Технический директор: Алексей Губкин

Купить билет на спектакль

Расписание

6 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
6 сентября 19:00
7 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
7 сентября 19:00

