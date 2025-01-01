Спектакль Рыба

Дебютный спектакль режиссера Кристины Решетняк и драматурга Ксении Осиповой под названием «Рыба» обещает стать важным событием в театральной жизни Москвы. Спектакль представляет собой мощное исследование темы домашнего насилия через призму необычного сюжета.
Основу постановки составляет пьеса, в которой рыночные торговки обсуждают случаи домашнего насилия. Однако, эти разговоры постепенно переходят в более глубокую и тревожную плоскость, когда зрители оказываются в компании убитых женщин, среди которых как современные героини, так и персонажи древних мифов.
Команда спектакля стремится разорвать зловещий круг насилия и вовлечь зрителей в открытый диалог об этой проблеме. Куратор постановки, театральный критик Оксана Кушляева, организует дискуссию, которую будет вести петербургская актриса Ангелина Засенцева.
Спектакль вырос из читки на Фестивале молодой драматургии, который более двадцати лет проводился театром и стал источником множества новых пьес и имен. Фестиваль весной 2025 года вернулся на сцену Театра.doc, а вместе с ним - молодая драматургия.
Кристина Решетняк делится своими мыслями о спектакле: «Меня волнует тема домашнего насилия, и я хочу, чтобы спектакль заставил зрителей задуматься о том, как это насилие привычно и нормально воспринимается в нашем обществе».
Режиссер видит спектакль в «чистом, тревожном, безжалостном» пространстве, где главными персонажами становятся уже мертвые женщины, чьи голоса звучат на фоне живой музыки панк-группы «Стенгазета». Костюмы актрис будут в черных ветровках, напоминая о мешках в морге с их бирками. В финале звезды спектакля выйдут из своих ролей и поделятся своими реальными чувствами по поводу поднятых тем.
Оксана Кушляева подчеркивает: «Насилие – это ритуал, который нельзя отменить. Но я верю, что театр может разорвать этот круг через разговор». Спектакль предлагает уникальную возможность для обсуждения важных социальных тем и вовлекает зрителей в активный диалог.
Театр.doc является независимым, и большинство его спектаклей создаются на средства самих авторов. Однако «Рыба» – это особый случай. Ключевые создатели работают не в Москве и нуждаются в поддержке для создания декораций, костюмов и музыкального оформления. Театр объявляет сбор средств на платформе «Планета» и призывает всех неравнодушных поддержать создание спектакля, позволяющего говорить о важнейших социальных вопросах.
Пьеса: Ксения Осипова
Режиссер: Кристина Решетняк
Куратор: Оксана Кушляева
Актеры: Ангелина Засенцева, Марина Ганах, Маруся Жуковская, Вера Комарова, группа «Стенгазета»
Технический директор: Алексей Губкин