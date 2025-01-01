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Киноафиша Рви меха оркестр

Рви меха оркестр

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой авторский концерт в Новосибирске!

Не пропустите уникальную возможность стать частью грандиозного события в мире театра и музыки. В Новосибирске пройдет авторский концерт оркестра «Рви Меха», который обещает удивить зрителей качеством исполнения и оригинальным подходом.

О программе

На сцене выступит оркестр «Рви меха», который завоевал сердца зрителей своей энергией и креативностью. В программе концерта – авторские композиции, а также известные хиты, переосмысленные в уникальном музыкальном стиле. Не упустите шанс насладиться живым звуком и мощной энергетикой исполнителей!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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