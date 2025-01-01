Рви меха оркестр

Большой авторский концерт в Новосибирске!

Не пропустите уникальную возможность стать частью грандиозного события в мире театра и музыки. В Новосибирске пройдет авторский концерт оркестра «Рви Меха», который обещает удивить зрителей качеством исполнения и оригинальным подходом.

О программе

На сцене выступит оркестр «Рви меха», который завоевал сердца зрителей своей энергией и креативностью. В программе концерта – авторские композиции, а также известные хиты, переосмысленные в уникальном музыкальном стиле. Не упустите шанс насладиться живым звуком и мощной энергетикой исполнителей!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!