Специальная программа от Рви Меха Оркестра ко Дню Рождения «Бродячей Собаки»

Приглашаем вас на уникальное театральное событие! В честь Дня Рождения театра «Бродячая Собаки» пройдет специальная программа от известного коллектива Рви Меха - Оркестра. Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой, театром и яркими эмоциями.

Что вас ждет?

В программе — лучшие номера, созданные как для театральной сцены, так и для концертных площадок. Вы услышите как классические, так и современные произведения, которые заставят вас по-новому взглянуть на мир театра.

Интересные факты

Театр «Бродячая Собака» был основан в 2004 году и за это время стал одним из самых популярных театров в городе.

Коллектив Рви Меха - Оркестр известен своими смелыми интерпретациями классических произведений и экспериментами с жанрами.

На сцене «Бродячей Собаки» выступали многие известные актеры и музыканты, а сам театр неоднократно становился лауреатом театральных премий.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем не откладывать, так как количество мест ограничено!

Не пропустите этот уникальный вечер, который объединит музыку и театр в одном пространстве. Ждем вас на праздновании Дня Рождения «Бродячей Собаки»!