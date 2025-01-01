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Рви меха-оркестр
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Рви меха-оркестр

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Специальная программа от Рви Меха Оркестра ко Дню Рождения «Бродячей Собаки»

Приглашаем вас на уникальное театральное событие! В честь Дня Рождения театра «Бродячая Собаки» пройдет специальная программа от известного коллектива Рви Меха - Оркестра. Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой, театром и яркими эмоциями.

Что вас ждет?

В программе — лучшие номера, созданные как для театральной сцены, так и для концертных площадок. Вы услышите как классические, так и современные произведения, которые заставят вас по-новому взглянуть на мир театра.

Интересные факты

  • Театр «Бродячая Собака» был основан в 2004 году и за это время стал одним из самых популярных театров в городе.
  • Коллектив Рви Меха - Оркестр известен своими смелыми интерпретациями классических произведений и экспериментами с жанрами.
  • На сцене «Бродячей Собаки» выступали многие известные актеры и музыканты, а сам театр неоднократно становился лауреатом театральных премий.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем не откладывать, так как количество мест ограничено!

Не пропустите этот уникальный вечер, который объединит музыку и театр в одном пространстве. Ждем вас на праздновании Дня Рождения «Бродячей Собаки»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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