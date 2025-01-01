Рви меха-оркестр

Приглашаем вас на уникальное театральное событие! В честь Дня Рождения театра «Бродячая Собаки» пройдет специальная программа от известного коллектива Рви Меха - Оркестра. Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой, театром и яркими эмоциями.
В программе — лучшие номера, созданные как для театральной сцены, так и для концертных площадок. Вы услышите как классические, так и современные произведения, которые заставят вас по-новому взглянуть на мир театра.
Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе. Рекомендуем не откладывать, так как количество мест ограничено!
Не пропустите этот уникальный вечер, который объединит музыку и театр в одном пространстве. Ждем вас на праздновании Дня Рождения «Бродячей Собаки»!