Экспериментальный спектакль «Рваный бархат»

Сельский театр в Фомихе представляет новый спектакль в жанре кабаре «Рваный бархат». Это уникальное театральное событие создаётся с использованием авторской музыки и оригинальных текстов.

Участники

В спектакле задействованы талантливые артисты:

Ирина Михейшина

Никита Мальцев

Василий Карпов

Что ожидать?

«Рваный бархат» обещает стать ярким и запоминающимся представлением, погружающим зрителей в атмосферу бескомпромиссного искусства. Спектакль внесёт свежие идеи в традиционный формат, делая акцент на взаимодействии музыки и театра.

Не пропустите возможность стать частью этого необычного перформанса, который объединяет стиль и эксперимент, предоставляя зрителям шанс увидеть театр с новой стороны.