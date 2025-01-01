Меню
Рваный бархат
Киноафиша Рваный бархат

Спектакль Рваный бархат

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Экспериментальный спектакль «Рваный бархат»

Сельский театр в Фомихе представляет новый спектакль в жанре кабаре «Рваный бархат». Это уникальное театральное событие создаётся с использованием авторской музыки и оригинальных текстов.

Участники

В спектакле задействованы талантливые артисты:

  • Ирина Михейшина
  • Никита Мальцев
  • Василий Карпов

Что ожидать?

«Рваный бархат» обещает стать ярким и запоминающимся представлением, погружающим зрителей в атмосферу бескомпромиссного искусства. Спектакль внесёт свежие идеи в традиционный формат, делая акцент на взаимодействии музыки и театра.

Не пропустите возможность стать частью этого необычного перформанса, который объединяет стиль и эксперимент, предоставляя зрителям шанс увидеть театр с новой стороны.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
28 сентября в 14:30 Karlsson Haus на Ломоносова
от 2000 ₽
12+
Творческий вечер Перформанс
СемьянюкиЩи
27 сентября в 19:00 Семьянюки
от 3000 ₽
Мнимый больной
12+
Комедия
Мнимый больной
23 сентября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1500 ₽
