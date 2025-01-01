Спектакль Рваный бархат

Сельский театр в Фомихе представляет новый спектакль в жанре кабаре «Рваный бархат». Это уникальное театральное событие создаётся с использованием авторской музыки и оригинальных текстов.
В спектакле задействованы талантливые артисты:
«Рваный бархат» обещает стать ярким и запоминающимся представлением, погружающим зрителей в атмосферу бескомпромиссного искусства. Спектакль внесёт свежие идеи в традиционный формат, делая акцент на взаимодействии музыки и театра.
Не пропустите возможность стать частью этого необычного перформанса, который объединяет стиль и эксперимент, предоставляя зрителям шанс увидеть театр с новой стороны.