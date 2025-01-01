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Рустам Комачков (виолончель), Варвара Мягкова (фортепиано)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рустам Комачков (виолончель), Варвара Мягкова (фортепиано)

Рустам Комачков (виолончель), Варвара Мягкова (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: Шедевры для виолончели и фортепиано

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный величественным произведениям для виолончели и фортепиано, которые охватывают различные эпохи и стили. В этом музыкальном мероприятии примут участие талантливые исполнители: Рустам Комачков (виолончель) и Варвара Мягкова (фортепиано).

Очарование виолончели

Виолончель — это не просто инструмент, а настоящий голос музыки с приятным тембром и ярким звучанием. На протяжении веков она была в центре внимания композиторов, что делает её незаменимой как в составе оркестров и ансамблей, так и в сольном исполнении.

Программа концерта

В программе концерта представлены шедевры, которые будут исполнены в два отделения:

I отделение

  • А.Шнитке — Соната для виолончели и фортепиано № 1, op. 129
  • И. С. Бах — Соната для виолы да гамба и клавесина № 1, BWV 1027

II отделение

  • Л. ван Бетховен — Соната для виолончели и фортепиано № 5, ор. 102, № 2
  • I. Стравинский — Итальянская сюита для виолончели и фортепиано

Интересные факты

Самое раннее произведение, которое прозвучит на концерте, это Соната № 1 Баха, написанная около 1742 года для предшественницы виолончели — виолы да гамба и клавесина. В свою очередь, Соната для виолончели и фортепиано № 5 Бетховена представляет собой образец его позднего стиля, созданного в 1815 году. Итальянская сюита Стравинского, написанная в 1933 году, вдохновлена музыкой его балета «Пульчинелла», который, в свою очередь, отсылает к эпохе барокко.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным музыкальным вечеринкой, где каждый произведение — это путешествие во времени через музыку!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 марта
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 1000 ₽

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