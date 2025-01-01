Рустам Комачков (виолончель), Варвара Мягкова (фортепиано)

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный величественным произведениям для виолончели и фортепиано, которые охватывают различные эпохи и стили. В этом музыкальном мероприятии примут участие талантливые исполнители: Рустам Комачков (виолончель) и Варвара Мягкова (фортепиано).
Виолончель — это не просто инструмент, а настоящий голос музыки с приятным тембром и ярким звучанием. На протяжении веков она была в центре внимания композиторов, что делает её незаменимой как в составе оркестров и ансамблей, так и в сольном исполнении.
В программе концерта представлены шедевры, которые будут исполнены в два отделения:
Самое раннее произведение, которое прозвучит на концерте, это Соната № 1 Баха, написанная около 1742 года для предшественницы виолончели — виолы да гамба и клавесина. В свою очередь, Соната для виолончели и фортепиано № 5 Бетховена представляет собой образец его позднего стиля, созданного в 1815 году. Итальянская сюита Стравинского, написанная в 1933 году, вдохновлена музыкой его балета «Пульчинелла», который, в свою очередь, отсылает к эпохе барокко.
Не упустите возможность насладиться этим замечательным музыкальным вечеринкой, где каждый произведение — это путешествие во времени через музыку!