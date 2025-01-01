Рустам Комачков (виолончель), Варвара Мягкова (фортепиано)

Музыкальный вечер: Шедевры для виолончели и фортепиано

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный величественным произведениям для виолончели и фортепиано, которые охватывают различные эпохи и стили. В этом музыкальном мероприятии примут участие талантливые исполнители: Рустам Комачков (виолончель) и Варвара Мягкова (фортепиано).

Очарование виолончели

Виолончель — это не просто инструмент, а настоящий голос музыки с приятным тембром и ярким звучанием. На протяжении веков она была в центре внимания композиторов, что делает её незаменимой как в составе оркестров и ансамблей, так и в сольном исполнении.

Программа концерта

В программе концерта представлены шедевры, которые будут исполнены в два отделения:

I отделение

А.Шнитке — Соната для виолончели и фортепиано № 1, op. 129

— Соната для виолончели и фортепиано № 1, op. 129 И. С. Бах — Соната для виолы да гамба и клавесина № 1, BWV 1027

II отделение

Л. ван Бетховен — Соната для виолончели и фортепиано № 5, ор. 102, № 2

— Соната для виолончели и фортепиано № 5, ор. 102, № 2 I. Стравинский — Итальянская сюита для виолончели и фортепиано

Интересные факты

Самое раннее произведение, которое прозвучит на концерте, это Соната № 1 Баха, написанная около 1742 года для предшественницы виолончели — виолы да гамба и клавесина. В свою очередь, Соната для виолончели и фортепиано № 5 Бетховена представляет собой образец его позднего стиля, созданного в 1815 году. Итальянская сюита Стравинского, написанная в 1933 году, вдохновлена музыкой его балета «Пульчинелла», который, в свою очередь, отсылает к эпохе барокко.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным музыкальным вечеринкой, где каждый произведение — это путешествие во времени через музыку!