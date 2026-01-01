Рустам Асадуллин

Сольный концерт Рустама Асадуллина в КСК «Уникс»

В КСК «Уникс» пройдет сольный концерт Рустама Асадуллина — композитора и автора-исполнителя, обладающего завораживающим бархатным баритоном. Его творчество уже завоевало сердца множества слушателей благодаря таким запоминающимся композициям, как «Яшьлегем».

На концерте зрителей ждет качественная музыка, живое инструментальное исполнение и красивые песни, которые непременно понравятся любителям лирической музыки. Это выступление станет настоящим праздником для всех поклонников талантливых авторов и качественного исполнения.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением Рустама Асадуллина и открыть для себя новые грани его творчества!