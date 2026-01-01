Оповещения от Киноафиши
Рустам Асадуллин
6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Рустама Асадуллина в КСК «Уникс»

В КСК «Уникс» пройдет сольный концерт Рустама Асадуллина — композитора и автора-исполнителя, обладающего завораживающим бархатным баритоном. Его творчество уже завоевало сердца множества слушателей благодаря таким запоминающимся композициям, как «Яшьлегем».

На концерте зрителей ждет качественная музыка, живое инструментальное исполнение и красивые песни, которые непременно понравятся любителям лирической музыки. Это выступление станет настоящим праздником для всех поклонников талантливых авторов и качественного исполнения.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением Рустама Асадуллина и открыть для себя новые грани его творчества!

В других городах
Май
18 мая понедельник
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 900 ₽
20 мая среда
19:00
Чулпан Казань, просп. Победы, 48а
от 900 ₽

В ближайшие дни

Азат Фазлыев
6+
Поп
Азат Фазлыев
7 марта в 18:00 Культурно-спортивный комплекс «Уникс»
от 900 ₽
Раяз Фасихов
6+
Эстрада
Раяз Фасихов
22 марта в 17:00 Пирамида
от 1000 ₽
Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!
18+
Юмор
Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!
5 марта в 20:00 Гадкий койот
от 350 ₽
