Русское Рождество. Вокальный ансамбль Arielle

Вокальный ансамбль Arielle под художественным руководством и дирижёрством Эльмиры Дадашевой приглашает вас на уникальный концерт, посвящённый одному из самых значимых христианских праздников — Рождеству Христову. Этот древний праздник всегда вдохновлял композиторов и артистов на создание удивительных музыкальных произведений.
Рождественские сюжеты являются неисчерпаемым источником вдохновения для многих композиторов. Обряды и развлечения, связанные с этим праздником, всегда сопровождались музыкой: от строгих церковных песнопений до задорных народных колядок.
В программе концерта будут представлены произведения таких известных композиторов, как Титов, Бортнянский, Рахманинов и Чайковский. Вы сможете погрузиться в атмосферу Рождества через исполнение как традиционных, так и современных музыкальных произведений.
Программа может быть изменена в зависимости от обстоятельств. Не упустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу Рождества и насладиться творчеством знаменитых композиторов вместе с ансамблем Arielle.