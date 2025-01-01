Меню
Русское Рождество. Вокальный ансамбль Arielle
Билеты от 300₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Рождественский концерт вокального ансамбля Arielle

Вокальный ансамбль Arielle под художественным руководством и дирижёрством Эльмиры Дадашевой приглашает вас на уникальный концерт, посвящённый одному из самых значимых христианских праздников — Рождеству Христову. Этот древний праздник всегда вдохновлял композиторов и артистов на создание удивительных музыкальных произведений.

Музыка Рождества

Рождественские сюжеты являются неисчерпаемым источником вдохновения для многих композиторов. Обряды и развлечения, связанные с этим праздником, всегда сопровождались музыкой: от строгих церковных песнопений до задорных народных колядок.

В программе концерта будут представлены произведения таких известных композиторов, как Титов, Бортнянский, Рахманинов и Чайковский. Вы сможете погрузиться в атмосферу Рождества через исполнение как традиционных, так и современных музыкальных произведений.

Программа концерта

  • В. Титов — Концерт «Веселитеся, праведнии»
  • Концерт «Безневестная Дево»
  • «Благослови, душе моя, Господа»
  • Галуппи — «Слава и ныне. Единородный Сыне»
  • Сарти — «Ныне силы небесные»
  • Дегтярёв — «Днесь Христос»
  • П. И. Чайковский — «Достойно есть»
  • Рахманинов — «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения»
  • Свиридов — «Странное Рождество видевше»
  • В. Беляев — Тропарь Рождества Христова
  • Три рождественские колядки:
    • «Добрый тебе вечер»
    • «А у свеце нам»
    • Щедрик — А. Висков — «Ой, коляда, колядница»

Программа может быть изменена в зависимости от обстоятельств. Не упустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу Рождества и насладиться творчеством знаменитых композиторов вместе с ансамблем Arielle.

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 300 ₽

