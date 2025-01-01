Русское Рождество. Вокальный ансамбль Arielle

Рождественский концерт вокального ансамбля Arielle

Вокальный ансамбль Arielle под художественным руководством и дирижёрством Эльмиры Дадашевой приглашает вас на уникальный концерт, посвящённый одному из самых значимых христианских праздников — Рождеству Христову. Этот древний праздник всегда вдохновлял композиторов и артистов на создание удивительных музыкальных произведений.

Музыка Рождества

Рождественские сюжеты являются неисчерпаемым источником вдохновения для многих композиторов. Обряды и развлечения, связанные с этим праздником, всегда сопровождались музыкой: от строгих церковных песнопений до задорных народных колядок.

В программе концерта будут представлены произведения таких известных композиторов, как Титов, Бортнянский, Рахманинов и Чайковский. Вы сможете погрузиться в атмосферу Рождества через исполнение как традиционных, так и современных музыкальных произведений.

Программа концерта

В. Титов — Концерт «Веселитеся, праведнии»

Концерт «Безневестная Дево»

«Благослови, душе моя, Господа»

Галуппи — «Слава и ныне. Единородный Сыне»

Сарти — «Ныне силы небесные»

Дегтярёв — «Днесь Христос»

П. И. Чайковский — «Достойно есть»

Рахманинов — «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения»

Свиридов — «Странное Рождество видевше»

В. Беляев — Тропарь Рождества Христова

Три рождественские колядки: «Добрый тебе вечер» «А у свеце нам» Щедрик — А. Висков — «Ой, коляда, колядница»



Программа может быть изменена в зависимости от обстоятельств. Не упустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу Рождества и насладиться творчеством знаменитых композиторов вместе с ансамблем Arielle.