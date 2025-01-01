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Русское радио на Обских волнах
Киноафиша Русское радио на Обских волнах

Русское радио на Обских волнах

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Круиз на Обских волнах с "Русским радио"

Каждое воскресенье вы можете стать частью уникального путешествия на теплоходе "Русского радио". Наша команда харизматичных ведущих проведет вас через живописные просторы реки Обь, отправляясь в круиз на целый день.

Маршрут и развлечения

Теплоход отправляется в путь к шлюзам, где происходит шлюзование, а затем мы продолжаем в Обское море. На берегу вас ждет обед и пляжный отдых на уютной базе "Старая пристань". Здесь есть все для комфортного времяпрепровождения: размещение у воды, детские площадки и волейбольные корты.

Программа на палубах корабля

На верхней палубе вас ждет летнее солнце и возможность насладиться сеансом загара. Аудиогид от музея Новосибирска расскажет вам интересные истории о реке Обь и Бердском водохранилище. Новосибирская ГЭС организует шлюзование в трех камерах, что станет не только увлекательным, но и познавательным опытом.

Музыкальные локации на обратном пути

На обратном пути вас ожидают две музыкальные локации. В каюте на нижней палубе зазвучат "Летние. Жаркие. Хиты" от "Русского радио". А на открытой палубе вы сможете насладиться медленными композициями из подборки "Ты - моя мелодия", идеальными для отдыха под закат.

Важно знать

Обратите внимание, что в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов маршрут может измениться на рейс по реке Обь с зелеными остановками.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным путешествием и провести день на свежем воздухе с "Русским радио"!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3900 ₽
Новосибирск, 3 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3900 ₽
Новосибирск, 10 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3900 ₽
Новосибирск, 17 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3700 ₽
Новосибирск, 24 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3700 ₽
Новосибирск, 31 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
10:00 от 3700 ₽

В ближайшие дни

Хаски
18+
Хип-хоп
Хаски
18 сентября в 19:30 Лофт-парк «Подземка»
от 2200 ₽
Солисты оркестра CAGMO. Гарри Поттер и Миядзаки. Концерт при свечах
6+
Живая музыка
Солисты оркестра CAGMO. Гарри Поттер и Миядзаки. Концерт при свечах
28 ноября в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2800 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
18 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2600 ₽
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