Русское радио на Обских волнах

Круиз на Обских волнах с "Русским радио"

Каждое воскресенье вы можете стать частью уникального путешествия на теплоходе "Русского радио". Наша команда харизматичных ведущих проведет вас через живописные просторы реки Обь, отправляясь в круиз на целый день.

Маршрут и развлечения

Теплоход отправляется в путь к шлюзам, где происходит шлюзование, а затем мы продолжаем в Обское море. На берегу вас ждет обед и пляжный отдых на уютной базе "Старая пристань". Здесь есть все для комфортного времяпрепровождения: размещение у воды, детские площадки и волейбольные корты.

Программа на палубах корабля

На верхней палубе вас ждет летнее солнце и возможность насладиться сеансом загара. Аудиогид от музея Новосибирска расскажет вам интересные истории о реке Обь и Бердском водохранилище. Новосибирская ГЭС организует шлюзование в трех камерах, что станет не только увлекательным, но и познавательным опытом.

Музыкальные локации на обратном пути

На обратном пути вас ожидают две музыкальные локации. В каюте на нижней палубе зазвучат "Летние. Жаркие. Хиты" от "Русского радио". А на открытой палубе вы сможете насладиться медленными композициями из подборки "Ты - моя мелодия", идеальными для отдыха под закат.

Важно знать

Обратите внимание, что в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов маршрут может измениться на рейс по реке Обь с зелеными остановками.

Не упустите возможность насладиться этим увлекательным путешествием и провести день на свежем воздухе с "Русским радио"!