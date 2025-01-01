Меню
Русское лото, или 200 лет вместе
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Русское лото, или 200 лет вместе» в Театре современной драматургии

На окраине Москвы, в уютной двухкомнатной квартире, живут две пожилые женщины – Роза Марковна и Зинаида Ивановна. Их жизнь наполняет обыденность и теплота, но вот настало время для крупного события: Роза Марковна решает эмигрировать в Америку. Как это связано с игрой в лото, спросите вы?

Семейные традиции и современные реалии

Русское лото – это не просто игра, а настоящая семейная традиция. Когда-то набор для лото, состоящий из карточек, бочонков с числами и мешочка, можно было найти в каждом доме. Хотя в лото можно играть и в компании друзей, по сути это – семейная забава для уютных домашних вечеров.

Каждый вечер Роза Марковна и Зинаида Ивановна собираются за игрой в лото. Однако, несмотря на дружескую атмосферу, разговоры между героинями всегда касаются серьезных тем: политики, экономики, религии, медицины, науки, искусства и социальных вопросов. В их обсуждениях нет согласия, а каждое бочонок, который они вытаскивают, становится поводом для новых споров.

Загадки судьбы и комедийные повороты

Что же ждет этих забавных старушек? Какие повороты судьбы приготовила им жизнь? Ответы на эти вопросы зритель найдет в комедийном спектакле, который обещает быть не только смешным, но и глубоким.

Творческий коллектив

Драматургом спектакля выступила Катя Рубина, а режиссером – Юлия Голубева. В главных ролях зрителей ожидают увидеть заслуженных артисток России Арины Нестеровой и Елены Ворончихиной. Спектакль сопровождается звучанием старинной аккадской музыки, что добавляет ему особую атмосферу.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным театральным событием в Театре современной драматургии!

Режиссер
Юлия Голубева
В ролях
Арина Нестерова
Елена Ворончихина

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
21 октября вторник
20:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
1 ноября суббота
20:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽

