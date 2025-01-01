Концерт ансамбля «Русское Банджо» — праздник музыки и эмоций

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное путешествие с ансамблем «Русское Банджо». Этот уникальный коллектив сочетает традиционные русские инструменты с неординарными музыкальными стилями, что создает новый взгляд на современную музыку.

Неповторимый звук

«Русское Банджо» привлекает внимание слушателей своей оригинальной аранжировкой. В составе группы вы услышите балалайку, саксофон, фортепиано, ударные и бас. Такой необычный микс инструментов позволяет музыкантам создавать неповторимый колорит, в котором каждый звук обретает жизнь.

Виртуозное исполнение

Центром притяжения концертной программы является балалайка, которую виртуозно исполняет лидер группы Юрий Шутов. Его сценическая харизма и мастерство позволяют по-новому взглянуть на этот «русский бренд». Число музыкантов, способных так мастерски играть на балалайке, невелико, что делает выступления ансамбля особенно ценными.

Разнообразие репертуара

Репертуар «Русского Банджо» охватывает различные жанры: от джаза и рок-н-ролла до фолка и свинга. Основу составляют инструментальные версии популярных мелодий, среди которых есть как динамичные композиции, так и мелодичные русские народные мотивы. Каждое произведение вызывает широкий спектр эмоций, и музыканты удачно объединяют разнообразные стили в едином потоке «Новой эмоциональной музыки».

Музыка без границ

География выступлений ансамбля впечатляет: вы можете услышать «Русское Банджо» не только в России, но и в таких странах, как Италия, Германия, Чехия, Греция, Австрия и Швейцария. Музыканты стали «своими» для представителей различных музыкальных жанров, и каждое их выступление – это настоящий праздник.

Состав группы

Юрий Шутов (балалайка)

Иван Клочков (саксофон, гитара)

Василий Округин (фортепиано)

Владимир Жиряков (бас-гитара)

Кирилл Савичев (ударные)

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального опыта!