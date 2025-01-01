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Русское банджо
Билеты от 1500₽
Киноафиша Русское банджо

Русское банджо

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт "Русского Банджо": Праздник музыки и эмоций

Группа "Русское Банджо" удивляет зрителей неповторимым стилем и уникальной подачей исполняемого репертуара. Нетрадиционное сочетание инструментов — балалайка, саксофон, фортепиано, ударные и бас — заставляет слушателей по-новому взглянуть на музыкальный мир и испытать неподдельный восторг от происходящего на сцене.

Центр притяжения — балалайка

Балалайка, как один из великих «русских брендов», становится центром концертной программы. Но не каждый умеет не просто бренчать, а ИГРАТЬ на этом инструменте. Лидер группы Юрий Шутов, обладая сценической непосредственностью и обаянием, виртуозно владеет балалайкой, что делает его исполнение поистине уникальным.

Оригинальность и разнообразие

Музыка ансамбля "Русское Банджо" отличается оригинальностью, так как аранжируется самими музыкантами с учетом особенностей каждого инструмента. Это позволяет услышать их в неповторимом колорите. В репертуаре группы — яркие инструментальные версии популярных мелодий из разных стран. Здесь есть мелодичные медленные композиции, динамичные произведения и, конечно, русские народные мотивы.

Новая эмоциональная музыка

Несмотря на разнообразие стилей — джаз, фолк, рок-н-ролл, поп, свинг, new age — музыканты смогли создать необычный стиль, который вызывает гамму различных эмоций. Они сами определяют направление своей музыки как «New Emotional Music» — «Новая эмоциональная музыка». Уже сейчас "Русское Банджо" принимают за «своих» представители всех музыкальных жанров.

Признание на международной арене

Музыканты группы завоевали признание слушателей в Италии, Германии, Чехии, Греции, Австрии и Швейцарии. Их выступления — всегда праздник и отличное настроение!

Состав группы

  • Юрий Шутов (балалайка)
  • Иван Клочков (саксофон, гитара)
  • Василий Округин (фортепиано)
  • Владимир Жиряков (бас-гитара)
  • Кирилл Савичев (ударные)

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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