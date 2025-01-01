Русский жемчуг

Музыкальные шедевры русской классики в исполнении артистов Мариинского театра
На сцене Белого зала прозвучат арии и сцены из опер великих композиторов. Артисты Мариинского театра, включая солисток Марину Марескину и Кристину Капицыну, порадуют зрителей богатством своих голосов и глубиной чувств.
Программа концерта
В программе концерта фестиваля русской музыки и поэзии «Пушкинские дни» будут представлены:
- П. И. Чайковский — арии и сцены из опер «Евгений Онегин» и «Опричник»;
- Н. А. Римский-Корсаков — арии и сцены из опер «Псковитянка» и «Кащей Бессмертный»;
- Инструментальные произведения С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского и других русских композиторов.
Исполнители
Концерт откроют:
- Марина Марескина (меццо-сопрано),
- Кристина Капицына (сопрано),
- Алексей Коптев (альт) — артист Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии,
- Наталия Байкова (виолончель) — артистка оркестра Мариинского театра,
- Алиса Брацлавская (фортепиано).
Не упустите возможность насладиться музыкальными шедеврами, которые потрясут и вдохновят каждого слушателя!