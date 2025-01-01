Меню
Русский жемчуг
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальные шедевры русской классики в исполнении артистов Мариинского театра

На сцене Белого зала прозвучат арии и сцены из опер великих композиторов. Артисты Мариинского театра, включая солисток Марину Марескину и Кристину Капицыну, порадуют зрителей богатством своих голосов и глубиной чувств.

Программа концерта

В программе концерта фестиваля русской музыки и поэзии «Пушкинские дни» будут представлены:

  • П. И. Чайковский — арии и сцены из опер «Евгений Онегин» и «Опричник»;
  • Н. А. Римский-Корсаков — арии и сцены из опер «Псковитянка» и «Кащей Бессмертный»;
  • Инструментальные произведения С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского и других русских композиторов.

Исполнители

Концерт откроют:

  • Марина Марескина (меццо-сопрано),
  • Кристина Капицына (сопрано),
  • Алексей Коптев (альт) — артист Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии,
  • Наталия Байкова (виолончель) — артистка оркестра Мариинского театра,
  • Алиса Брацлавская (фортепиано).

Не упустите возможность насладиться музыкальными шедеврами, которые потрясут и вдохновят каждого слушателя!

Санкт-Петербург, 17 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

В ближайшие дни

