Спектакль Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко

Театральный ужин «Каменный гость» - юмор 1920-х за вашим столиком

Приглашаем вас на уникальное событие – театральный ужин «Каменный гость». Это не просто спектакль, а целая атмосфера, где капучино или ваш любимый напиток сочетаются с остроумными историями от короля русского юмора Аркадия Аверченко.

Уникальный формат вечера

Вас ждут яркие миниатюры, полные тонкой иронии. Здесь вы встретите чудаковатых обывателей, харизматичных авантюристов и вечных романтиков. Вы сможете смеяться и узнавать в персонажах самих себя или знакомых. Каждый вечер – это десятки персонажей, сыгранных одним актером, что создает особую атмосферу близости и живых эмоций.

Почему это идеальный вечер?

Романтическое свидание с изюминкой.

Небанальный формат для дружеских встреч и встреч с коллегами.

Яркий вариант для праздника, включая дни рождения!

Актер и формат

В амплуа А. Аверченко выступает актер Москонцерта Игорь Афанасьев. Спектакль состоит из трех историй продолжительностью 15-17 минут каждая. Во время антракта вы можете заказать блюда и напитки по меню. В конце вечера вас ждет веселый интерактив и возможность сделать фотосессию.

Практическая информация

Сбор гостей: 19:00 - 19:30

Начало спектакля: 20:00

Обратите внимание, что при заказе от двух билетов вам будет предоставлен отдельный столик. Заказ по меню осуществляется отдельно.

Не упустите возможность провести вечер в компании остроумия и театра!