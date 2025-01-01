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Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко
Билеты от 1800₽
Киноафиша Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко

Спектакль Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Театральный ужин «Каменный гость» - юмор 1920-х за вашим столиком

Приглашаем вас на уникальное событие – театральный ужин «Каменный гость». Это не просто спектакль, а целая атмосфера, где капучино или ваш любимый напиток сочетаются с остроумными историями от короля русского юмора Аркадия Аверченко.

Уникальный формат вечера

Вас ждут яркие миниатюры, полные тонкой иронии. Здесь вы встретите чудаковатых обывателей, харизматичных авантюристов и вечных романтиков. Вы сможете смеяться и узнавать в персонажах самих себя или знакомых. Каждый вечер – это десятки персонажей, сыгранных одним актером, что создает особую атмосферу близости и живых эмоций.

Почему это идеальный вечер?

  • Романтическое свидание с изюминкой.
  • Небанальный формат для дружеских встреч и встреч с коллегами.
  • Яркий вариант для праздника, включая дни рождения!

Актер и формат

В амплуа А. Аверченко выступает актер Москонцерта Игорь Афанасьев. Спектакль состоит из трех историй продолжительностью 15-17 минут каждая. Во время антракта вы можете заказать блюда и напитки по меню. В конце вечера вас ждет веселый интерактив и возможность сделать фотосессию.

Практическая информация

Сбор гостей: 19:00 - 19:30
Начало спектакля: 20:00
Обратите внимание, что при заказе от двух билетов вам будет предоставлен отдельный столик. Заказ по меню осуществляется отдельно.

Не упустите возможность провести вечер в компании остроумия и театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Баловень Москва, Валовая, 11/19
19:30 от 2000 ₽ 19:45 от 1800 ₽
Театр+ Москва, Арбат д.35
19:45 от 1800 ₽

Фотографии

Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко

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