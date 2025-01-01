Спектакль Русский юмор: Знакомьтесь, Аркадий Аверченко

Приглашаем вас на уникальное событие – театральный ужин «Каменный гость». Это не просто спектакль, а целая атмосфера, где капучино или ваш любимый напиток сочетаются с остроумными историями от короля русского юмора Аркадия Аверченко.
Вас ждут яркие миниатюры, полные тонкой иронии. Здесь вы встретите чудаковатых обывателей, харизматичных авантюристов и вечных романтиков. Вы сможете смеяться и узнавать в персонажах самих себя или знакомых. Каждый вечер – это десятки персонажей, сыгранных одним актером, что создает особую атмосферу близости и живых эмоций.
В амплуа А. Аверченко выступает актер Москонцерта Игорь Афанасьев. Спектакль состоит из трех историй продолжительностью 15-17 минут каждая. Во время антракта вы можете заказать блюда и напитки по меню. В конце вечера вас ждет веселый интерактив и возможность сделать фотосессию.
Сбор гостей: 19:00 - 19:30
Начало спектакля: 20:00
Обратите внимание, что при заказе от двух билетов вам будет предоставлен отдельный столик. Заказ по меню осуществляется отдельно.
Не упустите возможность провести вечер в компании остроумия и театра!