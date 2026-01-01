Оповещения от Киноафиши
Русский взгляд: лица и время. Живопись Михаила Полетаева

0+
Возраст 0+

О выставке

В Сибири открывается выставка живописных работ Михаила Полетаева

Новосибирский государственный художественный музей и Студия военных художников имени М.Б. Грекова представят уникальную выставку, посвящённую творчеству народного художника России, академика Российской академии художеств, известного баталиста Михаила Полетаева. Это первая персональная выставка мастера в Сибири.

Экспозиция «Русский взгляд: лица и время»

В экспозицию выставки «Русский взгляд: лица и время» вошло более 70 живописных работ Полетаева. Треть из них представлена из собрания Студии военных художников имени М.Б. Грекова, художественным руководителем которой является сам Полетаев.

Михаил Полетаев сложил уникальный стиль батальной живописи, поднимая её на качественно новый уровень. Его работы отличаются глубокими аллегориями, отражающими войну в её истинном обличии. Главный акцент в картинах сделан на человеческих лицах и эмоциях, которые чётко переданы как в крупных полотнах, так и в портретах.

Лица, которые вдохновляют

В картинах Полетаева можно встретить как исторических героев, таких как Суворов и Багратион, так и простых людей, знакомых и близких. Особое внимание художник уделяет своим учителям, например, портрет Михаила Переяславца, под руководством которого Полетаев работал в Студии.

Достижения и награды

Михаил Полетаев является одним из ведущих специалистов в области национальной духовной живописи. Его работы украшают не только музеи, но и храмы, в числе которых Храм Христа Спасителя и Главный Храм Вооружённых Сил России. За свои заслуги художник удостоен множества наград, включая орден «Преподобного Сергия Радонежского» III степени и золотую медаль «Духовность, традиции, мастерство» Союза художников России.

Выставка для зрителей

Выставка будет открыта с 17 января по 22 марта 2025 года по адресу: ул. Свердлова, 10. Также она является участником программы «Пушкинская карта», что позволит большему числу зрителей насладиться творчеством Полетаева.

Март
22 марта воскресенье
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 500 ₽

