Русский романс. Мастерская академических певцов «Классика АРТ»

Классика АРТ: традиции и современность вокального мастерства

Мастерская академических певцов «Классика АРТ» — уникальный проект Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко. Этот коллектив открывает зрителям мир классической музыки и вокального искусства, сочетая важные традиции и современные подходы.

Концертные выступления группы посвящены высокому искусству. Артисты стремятся развить позитивное отношение к классической музыке и академическому искусству среди широкой аудитории. Их задача — привить эстетический вкус молодому поколению и сохранить знания о богатом музыкальном наследии, оставленном как отечественными, так и западноевропейскими композиторами.

Вокалисты «Классика АРТ» активно участвуют в культурной жизни региона. Они выступают в эфирах на радио и телевидении, представляя музыкальную культуру Кубани на официальных мероприятиях. Артисты являются настоящими экспертами и наставниками в области вокального академического искусства. Многие из них имеют звания регионального значения, являются лауреатами международных конкурсов и принимают участие в Международном Дягилевском фестивале в Перми, который курирует знаменитый дирижер Теодор Курентзис.