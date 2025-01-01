Русский рок

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00

В ближайшие дни

Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»
16+
Рок
Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»
13 августа в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
6+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
2 ноября в 14:00 F11 Sky Bar & Restaurant
от 3800 ₽
Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце
6+
Рок Живая музыка
Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце
19 октября в 18:00 Пространство Freedom / Казанская, 7
от 1600 ₽
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