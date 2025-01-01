Меню
«Русский рок на виолончелях»: культовые хиты 90-00-х на панорамной крыше
Билеты от 3300₽
12+
О концерте/спектакле

Возвращение легенды: Виолончельное рок-шоу от Limoncello на крыше в Москве

Держитесь крепче — вас ждет невероятное погружение в эпоху стадионного рока! Легендарное виолончельное рок-шоу от Limoncello возвращается на теплую панорамную крышу Roofevents с обновленной программой. Это будет еще масштабнее, сочнее и эффектнее!

Захватывающие хиты великих рок-групп

Публика вновь сможет насладиться культовыми хитами AC/DC, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Linkin Park и многих других любимых групп. Погрузитесь в ураганную атмосферу стадионных концертов и восхититесь мощным живым звучанием виолончелей. Этот драйв и энергетика артистов обязательно заставят ваше тело покрыться ностальгическими мурашками!

Неповторимое сочетание

Что получится, если соединить эпохальные рок-хиты с впечатляющим звучанием виолончелей? Ответ прост: мощное рок-шоу, которое никто не сможет пропустить. Кроме того, зрители могут наслаждаться лучшими видами с панорамной крыши, что добавит уникальности этому музыкальному фейерверку.

История успеха

На счету Limoncello более 10 солд-аутов и тысячи околдованных зрителей, которые уже стали свидетелями этого уникального явления. Квартет, состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки, разрушает границы жанров и стилей, выступая на самых известных площадках страны, включая стадион Локомотив в Москве.

Не упустите возможность!

Присоединяйтесь к этому музыкальному празднику и станьте частью целой эпохи рока! Это шоу не оставит вас равнодушными — привнесите в свою жизнь немного рок-н-ролла!

