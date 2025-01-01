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Русский регтайм
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Спектакль Русский регтайм

Постановка
Театр Эстрады 12+
Режиссер Егор Дружинин, Егор Дружинин
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный театральный проект, посвященный жизни и моде столичного бомонда 20-30-х годов

Он был создан продюсером Леонидом Роберманом, и специально для него российский дизайнер Алена Ахмадуллина, известная своим брендом ALENA AKHMADULLINA, разработала эксклюзивную коллекцию костюмов. В центре сюжета — модный показ знаменитого кутюрье, на котором разворачиваются интриги закулисья и демонстрируются сложные взаимоотношения светской публики, наполненные ревностью, любовью, завистью и соперничеством.

Хореография и атмосфера спектакля
Режиссером и хореографом спектакля стал заслуженный артист России Егор Дружинин, который известен своими работами в театре и кино, в том числе проектом «Танцы со звездами». Хореография также была разработана венгерским танцором и хореографом Балажом Бараньяи, который работал с балетмейстером Михайловского театра Начо Дуато. Спектакль сочетает элементы классического балета и современной хореографии, создавая уникальную атмосферу, наполненную зажигательными мелодиями регтайма.

Миф об ушедшей эпохе
«Русский Регтайм» — это балет-размышление о том, как могла бы развиваться человеческая культура и общество, если бы не революции и мировые войны. Это проект, посвященный идеализированной эпохе, которая не была бы разрушена историческими катаклизмами. По словам Егора Дружинина, спектакль — это гимн уходящей эпохе нерационального идеалистического гуманизма и философская рефлексия на тему вкусов, моды и взаимоотношений в обществе.

Музыка и участники
В спектакле используется музыка таких культовых композиторов, как Марвин Хэмлиш, Гарри Конник, Рэндалл Ньюман, Уинстон Марсалис и другие, чьи работы удостоены самых престижных наград, включая «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». В спектакле участвуют как звезды классического балета, так и танцоры современного направления, такие как Кристина Кретова, Анна Тихомирова, Елена Соломянко, Герман Борсай, Евгений Жуков, а также звезды шоу «Танцы» и ведущие артисты театров.

Заключение
«Русский Регтайм» — это яркое и многослойное театральное произведение, которое сочетает в себе элементы балета, музыки и хореографии, создавая неповторимую атмосферу эпохи, которая могла бы стать кульминацией русской культурной жизни 20-х годов, если бы не драматические исторические события.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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